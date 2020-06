Comunicad LGBT+ en México: llega al Orgullo 2020 con avances legales pero con discriminación

En México hubo avances a favor del colectivo, pero los crímenes de odio siguen ocurriendo (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

La comunidad LGBT mexicana llega al Orgullo 2020 con avances en el reconocimiento legal de sus derechos pero crecientes retos de violencia y discriminación, un presidente de izquierda ambivalente y los desafíos de la pandemia de COVID-19.

México, que este sábado celebra una marcha virtual del Orgullo, en su 42 edición, es uno de los países de la región con mayores protecciones legales para la diversidad sexual al prohibir en su Constitución la discriminación, indica este viernes María Romero, presidenta de la asociación El Clóset LGBT.

"A veces se piensa que no se ha avanzado, a En México, desde el 2011 se elevan los derechos humanos al rango de la Constitución", expresa Romero a Efe.

La abogada recuerda que la Suprema Corte declaró en 2015 inconstitucionales los códigos civiles estatales que impiden los matrimonios del mismo sexo, mientras que en 2018 reconoció el derecho de las personas trans a rectificar su género por la vía administrativa.

Aunque estos derechos están reconocidos a nivel nacional, afirma, 19 de los 32 estados han adecuado sus leyes o implementado acciones para permitir el matrimonio igualitario sin necesidad de amparos, y 11 tienen un mecanismo para la rectificación de género.

DISCRIMINACIÓN

Casi 3 de cada 10 han tenido que abandonar su casa antes de ser mayores de edad y la misma proporción ha sufrido violencia escolar por su identidad, agrega el Conapred. (Foto: Hugo Lago)

"La problemática es la discriminación porque ahí sí estamos muy bajos. Realmente nos estamos peleando siempre con los peores países del mundo, como Brasil, donde existe muchísima discriminación, y se mezcla con otro tema de México: la impunidad", señala Romero.

En México, a la mitad de las personas LGBT le han negado sin justificación una oportunidad de trabajar o ascender, según la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig 2019) del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Casi 3 de cada 10 han tenido que abandonar su casa antes de ser mayores de edad y la misma proporción ha sufrido violencia escolar por su identidad, agrega el Conapred.

VIOLENCIA

En los primeros cuatro meses del año, Letra S registró 26 asesinatos de personas LGBT, de las que 20 eran mujeres trans.

En su forma más extrema, la discriminación derivó en 117 asesinatos de la comunidad LGBT motivados por el odio en 2019, el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y el más violento del último lustro, reporta la organización Letra S.

En días recientes apareció muerta la médica y activista trans María Elizabeth Montaño, quien trabajaba en la capital pero cuyo cuerpo fue hallado en un carretera del vecino estado de Morelos.

Aunque todavía no se ha determinado si fue un asesinato o un suicidio, el caso ha alarmado sobremanera al colectivo LGBT llevándoles a exigir justicia y el castigo de los responsables, en el que consideran un nuevo crimen transfóbico.

"Estamos preocupados porque es una situación que se lleva a un nivel muy alto de violencia", declara en entrevista Rubén Maza, presidente de la asociación It Gets Better México.

LA PANDEMIA

Además, detalla, el confinamiento ha representado que la juventud LGBT permanezca en casa con su familia, que suele ser el origen de la discriminación. (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

La problemática de discriminación adquiere relevancia en la pandemia de coronavirus porque casi la mitad, el 49%, ha tenido problemas durante la atención médica, revela la Endosig.

"Por nuestra orientación sexual o identidad de género se nos da ya un trato diferenciado en los servicios de salud, y ahora imagínate que lleguemos a un hospital con una situación de COVID y tengamos que afrontar, aparte de la pandemia y de este virus, discriminación y rechazo", comenta Maza.

Además, detalla, el confinamiento ha representado que la juventud LGBT permanezca en casa con su familia, que suele ser el origen de la discriminación.

Aun así, destaca el esfuerzo del colectivo para organizarse en iniciativas de reparto de comida, empleo y refugio.

"Algo que caracteriza a la comunidad LGBT es el hecho que, ante las adversidades, sabe cómo darle la vuelta y sabe cómo reponerse. A pesar de que esta contingencia por COVID-19 se ha presentado como una adversidad para celebrar nuestro orgullo, hemos sido bastante ingeniosos", opina.

CONTROVERSIA PRESIDENCIAL

Desde su campaña en 2018, activistas han criticado al político de izquierda por aliarse con el conservador Partido Encuentro Social (PES) y por proponer que los derechos se sometan a consulta. (Foto: Presidencia de México)

El festejo del Orgullo también ocurre en medio de la intención del presidente de desaparecer el Conapred, el principal órgano oficial contra la discriminación.

Desde su campaña en 2018, activistas han criticado al político de izquierda por aliarse con el conservador Partido Encuentro Social (PES) y por proponer que los derechos se sometan a consulta.

"Por un lado estamos preocupados, pero al mismo tiempo lo que buscamos visibilizar, lo que queremos exigir al Estado es que fortalezca las instituciones de derechos humanos, que las dote de herramientas", expresa Maza.

Ante la situación, la presidenta de El Clóset LGBT exhorta a la comunidad a usar todas las herramientas legales disponibles para denunciar la discriminación, que incluso se considera un crimen en varios códigos penales estatales.

"No tenemos que aprendernos de memoria las dependencias de gobierno, simplemente estar superconscientes de que todas están obligadas a respetar nuestros derechos, a reconocerlos y a trabajar contra la no discriminación y, si llega a pasar algo, levanta la voz", reflexiona.

