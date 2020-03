El episodio que denunció a través de sus redes sociales sucedió durante la madrugada del sábado 29 de febrero. Ruiz y su pareja fueron a la fiesta de 15 de la hija de una amiga en el Centro de Empleados de Comercio, ubicado sobre la calle Mitre 266. Según su relato, todo transcurría de manera agradable y divertida hasta que, después de cenar, él y su novio salieron a fumar a la vereda. “Ahí había un grupo de jovencitos que estaban intentando entrar a la fiesta a la que no habían sido invitados. En ese momento, me miraron mal, pero yo se lo atribuí a mi look que es un tanto particular para lo conservadora que es la sociedad acá", sostiene.