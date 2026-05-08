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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 8 de mayo: 2.3 billones del PIB de Estados Unidos proviene de los mexicanos

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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Sheinbaum asegura que consulado mexicano en EU no está realizando política en ese país

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos, es completamente falso. Lo que hacen los consulados es siempre proteger a los ciudadanos”, aseguró la mandataria mexicana.

2.3 billones del PIB de Estados Unidos proviene de los mexicanos

Más de la mitad de la economía latina de EU proviene de su gente. Estos son los principales motores:

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  • California: 833 mil millones de dólares. 20.5% del PIB estatal y 39.9% del crecimiento del estado en 2024.
  • Texas: 629 mil millones de dólares. 22.7% del PIB estatal y 30.9% del crecimiento del estado en 2024.
  • Nuevo México: 46 mil millones de dólares. 30.6% del PIB estatal. 137% del crecimiento del estado en 2024.

En Estados Unidos viven 38 millones de mexicanos, de esta cifra solo 34 millones mantienen un estatus legal o son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, reveló Ana Teresa Ramírez Valdez, presidenta y directora ejecutiva de Latino Donor Collaborative.

Sheinbaum anuncia que la conferencia matutina terminará a las 9:00 horas, ya que viajará a Sonora.

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Inicia la conferencia matutina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo de este viernes desde el Palacio Nacional Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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