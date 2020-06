La marcha del orgullo LGBTTTI+ en la CDMX no se suspende, será virtual

Las actividades empezarán a las 12:00 horas (FOTO: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro)

Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2, la marcha anual del orgullo LGBTTTI+ en la Ciudad de México de 2020 se llevará a cabo el 27 de junio de manera virtual y será transmitida por las plataformas 11:11 Oficial, Influencia TV y Gay Pride MX en Youtube, así como a través de la página El orgullo permanece.

El Comité IncluyeT anunció que el lema de la XLII edición de la marcha del orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (LGBTTTI+) es “Alerta, por nuestros derechos ¡No al retroceso!”.

También anunciaron que este 2020, como los años aneriores, el objetivo es dar voz a los derechos humanos de la comunidad que integra la diversidad sexual, además de generar conciencia y aplaudir a los activistas que pelean por obtener mejores condiciones de vida para la comunidad.

El 2020 verá la edición 42 de la marcha del orgullo LGBTTTI+ y la primera que se celebra de manera virtual. La primera que se realizó físicamente se celebró el 26 de julio de 1978 encabezada por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual.

Ya son 42 años de la marcha y ésta será la primera de manera digital (Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro)

El comité también informó que las actividades virtuales “estarán acompañadas de personalidades reconocidas y comprometidas con la causa, representaciones de comités organizadores de marchas del orgullo LGBTTTI+ en otros estados de la república, organizaciones de la sociedad civil y por supuesto, talento musical”.

Dentro de las demandas de la marcha y la comunidad se encuentra: los derechos de las infancias trans, homologación nacional de los mismos derechos para todas las personas en todo el país (salud, medicina, trabajo, vida libre de violencia y discriminación) y el derecho a la justicia por los crímenes de odio.

La transfobia y la violencia

En México, de acuerdo con Letra S, una organización civil dedicada a la difusión de información y a la defensa de los derechos humanos enfocada en temas de diversidad sexual y género, reportó 117 muertes violenta de personas LGBT en el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las causas de muerte son relacionadas con la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas. Hasta el primer el 30 de abril había un registro de 26 asesinatos, dicha cifra es la cantidad más elevada en los cinco años previos, donde el promedio de asesinado de personas LGBT era 88.

En la diversidad de la comunidad, las mujeres trans o personas trans con expresión femenina fueron las víctimas violentadas durante 2019 con 64 transfeminicidios, lo que representa casi el 55% del total de los registros.

Hasta el 30 de abril, se tenía registro de 26 asesinatos en la comunidad LGBTTTI+ en lo que va de 2020 (Foto: Twitter)

“El rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de personas LGBT es el ensañamiento con el que son cometidos”, aclaró el estudio realizado por Letra S.

En el primer cuatrimestre del año, la organización civil tiene registrados 26 asesinatos de personas LGBTTTI+, lo que representa una cifra menor a la del año pasado, en el mismo período donde reportaban 37 muertes violentas, sin embargo, Alejandro Brito, director de la organización Letra señala que “es probable que las medidas de distanciamiento social hayan reducido el número de homicidios cometidos en contra de personas LGBT”.

A pesar de ello, Brito advirtió que “si no se planean acciones de prevención de ese tipo de delitos, no dudo que las cifras se vuelvan a incrementar en cuanto se restablezcan las actividades” y mencionó que uno de los principales obstáculos para la prevención de la violencia a personas LGBT radica en la falta de registros oficiales ya que en las fiscalías estatales no se registra la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Falleció Lorena Borjas, activista mexicana defensora de los derechos de las mujeres transgénero en Nueva York

Marcha del Orgullo LGBT: ellas han sido las reinas que representan a la comunidad

Cómo es Greenwich Village, el barrio de Nueva York donde nació el movimiento gay

Un diseñador de indumentaria fue víctima de un violento ataque homofóbico