En la vereda de enfrente está The Monster sitio favorito de los más maduros (old queens) con actuaciones en directo de piano y voz de canciones de musicales al estilo del viejo Broadway, y sus refrescantes frozen Margarita.

Actualmente, Greenwich Village no sólo se caracteriza por ser uno de los puntos de referencia de aquellos movimientos culturales, artísticos y sociales que contribuyen a cambiar la cultura estadounidense, sino que también es un área residencial y turística de precios muy elevados.