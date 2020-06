Quién es el diputado que quiere obligar a López Obrador a usar cubrebocas

El presidente López Obrador ha rechazado desde el primer momento el uso del cubrebocas, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias de su propio gobierno (Fotoarte: Steve Allen/ Infobae México)

Un diputado federal de oposición propuso este lunes una reforma para que sea obligatorio que todos los funcionarios públicos de cualquier nivel, incluido el presidente de la República y su gabinete, usen cubrebocas y otros elementos de protección durante emergencias sanitarias.

La iniciativa, enviada a la Comisión Permanente por el legislador del PAN (Partido Acción Nacional) Luis Mendoza Acevedo, propone reformar y adicionar disposiciones a la Ley General de Salud. “Los que tenemos que poner el ejemplo somos los funcionarios públicos tanto locales como federales”, declaró a Infobae México.

La iniciativa responde, de acuerdo con el diputado, a la falta de definición de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que primero descartó el uso general entre los ciudadanos del cubrebocas para después modificar su postura y sumar la medida a las acciones de la “nueva normalidad”, aunque con ciertas advertencias.

El diputado panista Mendoza Acevedo (abajo a la derecha) criticó el manejo de la pandemia por parte del gobierno de López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

Y es que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el principal portavoz del gobierno federal durante la emergencia sanitaria, anunció a finales de mayo que el uso de cubrebocas es “una medida auxiliar” para evitar la propagación de COVID-19, que ya ha causado la muerte de 13,699 personas y el contagio de más de 117,000.

Sin embargo, López-Gatell, doctor en epidemiología, ha precisado que, aunque puede servir para evitar que portadores asintomáticos del nuevo coronavirus puedan contagiar a otros, no hay evidencia de que tenga un impacto positivo en reducir los contagios.

Pero, en opinión del diputado Mendoza Acevedo, el gobierno federal “no tiene ni la prudencia ni la inteligencia para reconocer errores y no tienen idea de cómo atender la pandemia”.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se dejó ver a finales de mayo con cubrebocas por primera vez desde el inicio de la epidemia (Foto: Twitter @HLGatell)

Es por ello que su iniciativa busca que sean los líderes políticos los que empiecen por dar el ejemplo, incluido López Obrador, que en diferentes ocasiones ha rechazado recibir gel desinfectante durante sus conferencias matutinas y el uso de equipo de protección.

“No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell)”, dijo a finales de abril. En las últimas semanas, a pesar de que reactivó sus giras por el interior de la República, el mandatario no ha usado ninguna protección, aunque sí se ha respetado la sana distancia durante sus eventos.

Mendoza Acevedo, por su parte, manifestó que el cambio de opiniones del subsecretario de Salud con respecto al cubrebocas es “un capricho ideológico”. “Lejos de cualquier seriedad administrativa y de salud, lo hace por cumplir un capricho del presidente”, aseguró.

El uso de cubrebocas ya es obligatorio para la ciudadanía en varias entidades de México, incluida la CDMX (Foto: José Pazos/ EFE)

Además, el diputado panista descartó que la iniciativa esté dirigida a López Obrador. “Desgraciadamente el presidente no ha tomado con seriedad ni responsabilidad esta desgracia, pero esta iniciativa va más allá de cualquier funcionario específico”, comentó.

“Lo estamos haciendo para bienestar de la ciudadanía, y si no ponemos el ejemplo nosotros, nunca vamos a avanzar. Más allá del presidente, de la secretaria del Trabajo o del propio López-Gatell, se trata de inhibir o prevenir y de ayudar a la ciudadanía”, agregó.

La iniciativa sí involucra al presidente, pero no es por él, es por la gente

El texto, consultado por Infobae México, añade un apartado al artículo 404 de la Ley General de Salud. A las medidas de seguridad sanitaria mencionadas, como "el aislamiento, la cuarentena y otras, añade una más: “la utilización de materiales e insumos de protección personal que prevengan el contagio de enfermedades y riesgos para la salud”.

La iniciativa no distingue entre funcionarios públicos: todos tendrían obligación de usar cubrebocas en tiempos de emergencia sanitaria (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Además, propone la adición de un artículo 415 Bis que precise que esos materiales e insumos de protección personal se refieran al “uso de mascarillas, guantes o cualquier otro material determinado por las autoridades de salud que ayude a prevenir el contagio de enfermedades transmisibles”.

En el caso de pandemias y emergencias sanitarias, el uso de la protección correspondiente, determinada por las autoridades de salud, “será obligatoria para los servidores públicos, independientemente de su empleo, cargo, comisión o nivel jerárquico".

Esto, durante el desarrollo de las funciones y actividades propias del trabajo que desempeñen, siempre que por la naturaleza del mismo se encuentre en riesgo de contraer o contagiar alguna enfermedad o riesgo para la salud derivado de la pandemia o emergencia sanitaria.

Zoé Robledo, director del IMSS, es el último en dar positivo al COID-19 en el gabinete de AMLO (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Por último, Mendoza Acevedo recordó que estas medidas se hacen obvias cuando se puede apreciar que cualquier persona, incluso los secretarios del Gabinete y otros altos mandos que tienen contacto fluido con López Obrador, pueden contagiarse, como la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

“No se puede tomar en serio que el presidente diga que no robar ayuda para que no haya contagios. Incluso la secretaria de la Función Pública lo trató de ocultar, hay una irresponsabilidad tremenda en el tema”, aseguró. También recordó que hace un mes pidió de manera formal que López Obrador se realice la prueba de COVID-19 “para mandar un mensaje de estabilidad y ejemplo”.

Sobre el avance una su iniciativa en un Congreso donde el gobernante Morena concentra la mayoría en ambas Cámaras, indicó que los legisladores deben dejar sus partidos de lado y enfocarse en iniciativas como la suya. “Es una cuestión de prevención, humanidad y responsabilidad”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“No me lo recomienda Hugo”: López Obrador explicó porqué no usa cubrebocas y no cancela las “mañaneras”

López-Gatell apareció con cubrebocas y adelantó que se suma a las medidas de higiene de la nueva normalidad

Será obligatorio el uso de cubrebocas en la Ciudad de México a partir de junio

Olga Sánchez Cordero, la número dos del gobierno federal, explicó por qué no usa cubrebocas