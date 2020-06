Olga Sánchez Cordero explicó por qué no usa cubrebocas

La secretaria de Gobernación, dijo haber conseguido gotas con nanomoléculas que la protegen de contagiarse del COVID-19 (Foto: EFE)

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), confesó que ella no usa cubrebocas para proteger su salud durante esta pandemia del COVID-19 porque está “blindada” con gotas de nanomoléculas cítricas, mismas que ha compartido con algunos gobernadores que fueron dieron positivo al diagnóstico del virus.

Fue ayer, durante una entrevista para W Radio, cuando la funcionaria federal señaló que ella no necesita usar un cubrebocas, pese a que ese mismo día México superó los 11 mil muertos por coronavirus.

“Yo no, no, no. Yo estoy blindada con mis gotas. Son nanomoléculas de cítricos”, respondió Sánchez Cordero cuando se le cuestionó sobre su falta de uso de esta indumentaria.

Olga Sánchez Cordero, repartió el fármaco con tres gobernadores que dieron positivo a la prueba de coronavirus (Foto: Twitter@M_OlgaSCordero)

Aseguró que vio a una “chica inteligentísima”, ingeniera bioquímica, en varias entrevistas quien supuestamente desarrolló las gotas que combaten al virus.

“Sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus”, aseguró la funcionaria, pese a que ninguna autoridad sanitaria en el mundo ha declarado oficialmente haber encontrado un fármaco que combata al SARS-CoV-2.

“Yo le pedí y para mis colaboradores. Se las di al gobernador de Querétaro (Francisco Domínguez), al de Hidalgo (Omar Fayad) y al de Tabasco (Adán Augusto López)", añadió la titular de Segob.

La ejecutiva federal señaló que la responsable de las gotas es una "joven inteligentísima", ingeniera bioquímica (Foto: Cuartoscuro)

La secretaria consideró que el COVID-19 llegó para quedarse, al igual que lo hicieron los virus de la influenza o el sarampión, además de que es posible que haya otros en el futuro, por lo que es importante mantener precauciones como guardar sana distancia o lavarse las manos varias veces al día para evitar contagiarse.

“Tenemos que tomar las precauciones necesarias y probablemente tengamos otros virus en el futuro. Tenemos que tomar precauciones, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que lavarnos las manos con mayor frecuencia, respetar la sana distancia, sobre todo en estos momentos”, dijo.

Resaltó la importancia de que la ciudadanía se de cuenta de que la cultura y la vida a la que estábamos acostumbrados ha cambiado tras el surgimiento del COVID-19, puesto que ya no podemos vivir como antes.

Imágenes de cómo será la nueva normalidad tras el COVID-19 (Foto: Jovani Pérez)

“Creo que es importante que nos empecemos a dar cuenta que ya cambió nuestra vida, que ya cambió nuestra cultura, y que tenemos que ir hacia adelante con otra visión, porque tenemos que ser responsables de lo que nos pasa a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros colaboradores y todos los cercanos”, señaló.

Respecto al semáforo epidemiológico estatal, señaló que este podría regir siempre y cuando sean más estrictos que el semáforo federal.

“Si algún estado está en amarillo pero quiere estar en naranja para tener mayor control de la epidemia se vale”, aseguró la funcionaria.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la cultura y la vida ya no será igual después del coronavirus (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

La funcionaria dijo que es empática con los mandatarios estatales, ya que al igual que el gobierno federal, están frente a una situación difícil, la cual puede ser comparable con la guerra en materia de economía y salud, “tienen razón de estar preocupados”, detalló.

Este jueves 4 de junio, la Secretaría de Salud (SSa) reportó que los contagios por COVID-19 acumulados son 105,680. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 12,545 fatalidades.

En el país hay 18,377 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa en el país. Hay 161,724 casos negativos, 46,659 sospechosos, y un total de 314,063 personas estudiadas. José Luis Alomía, Director General de Epidemiología, informó que la conferencia vespertina de hoy es la número 97, y que es el cuarto día de la “Nueva normalidad”

