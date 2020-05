Captan a la funcionaria Luisa María Alcalde sin cubrebocas en un supermercado a pesar de ser obligatorio

Luisa Alcalde (Foto: Captura de Pantalla/Emeequis)

Fue a partir del 27 de abril de 2020 que se implementó el uso de cubrebocas obligatorio en los espacios públicos de la Ciudad de México en busca de reducir los contagios por coronavirus en la capital mexicana, de acuerdo con la disposición de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Aunque se aclaró que no habría castigos, arrestos ni multas para las personas que no lo portaran, establecimientos comerciales como supermercados y servicios como el transporte público hicieron reglamentario el uso de cubrebocas a costa de negar la entrada o el viaje.

“Estamos en un momento del mayor contagio de este virus. Las personas que más deben de protegerse son las personas con condiciones preexistentes y cualquier persona que tenga algún síntoma”, indicó Sheinbaum.

A pesar de lo anterior, la secretaria de Trabajo y Previsión Social del gobierno de México, Luisa María Alcalde, fue captada sin cubrebocas dentro de un establecimiento comercial de la colonia Narvarte, de acuerdo con los videos publicados por el sitio Eme Equis.

A través de las redes sociales se hicieron virales las grabaciones de la funcionaria mexicana en un Superama de la alcaldía Benito Juárez ubicado en la calle Pedro Romero de Terreros. El tema se convirtió en una de las tendencias más populares de Twitter con miles de comentarios en contra.

(Foto: @HLGatell/Twitter - captura de pantalla)

De acuerdo con el medio mexicano, el establecimiento exige a toda persona el uso de cubrebocas mientras hacen sus compras. No fue la excepción con Luisa Alcalde, filmada en el pasillo de vinos mientras habla por teléfono con una persona no identificada.

Aseguraron, además, que los guardias de seguridad le pidieron que se cubriera la boca y la nariz durante sus compras, pero la respuesta de la funcionaria fue “sonreír y fingir que se lo pondría para luego recorrer la tienda sin el cubrebocas”.

La alcaldía Benito Juárez, por su parte, dio a conocer que como medida para prevenir y mitigar la propagación de a enfermedad Covid-19, limpiaron y desinfectaron el mismo Superama donde se presentó Luisa Alcalde sin protección.

Superama en la alcaldía Benito Juárez (Foto: Twitter @BJAlcaldia)

La secretaria de Trabajo y Previsión Social es una de las principales luchadoras contra el coronavirus, encargada de vigilar con detalle a las instituciones o empresas que incumplen con las medidas de prevención establecidas por el gobierno federal a través de la Jornada Nacional de la Sana Distancia.

“Si todos cumplimos, más pronto podremos superar esta situación”, fue uno de los tuits publicados por Luisa Alcalde que más polémica creó en las últimas horas a través de Twitter, donde la gente se mostró indignada.

Por otra parte, la funcionaria pública está envuelta en una de las denuncias más impactantes del primer semestre del año. De acuerdo con el portal Nómina Transparente de la Administración Pública, al menos cuatro de sus familiares directos son servidores públicos, además de tres familiares políticos.

Cuestionada al respecto, la secretaria aseguró que cada persona es responsable de su propia historia, por lo que le parece correcto que sus familiares puedan llegar a buscarse un futuro en el país.

“Lo que no se vale es que cuando alguien no tiene méritos, por favores o por tráfico de influencias empiezan a hacerlo. Cada una de ellas (sus familiares) no tiene ninguna limitación de trabajar en los diferentes niveles si es a través de su honestidad y desempeño diario”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, aseguró que no existe nepotismo, pues trabajan en diferentes áreas; sin embargo, reveló que la Secretaría de la Función Pública hará su propia investigación para determina si existe algo sospechoso, pues “el nepotismo no se permite, la ley de austeridad lo prohíbe”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Luisa María Alcalde: la funcionaria estrella de López Obrador con siete familiares trabajando en el gobierno

Radiografía del nepotismo en la 4T: los familiares de funcionarios que tienen algunos cargos en el gobierno

Traición, vergüenza y una trágica muerte: la conflictiva relación de López Obrador con sus hermanos