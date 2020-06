AMLO es gente de bien: Alfaro se retractó de señalar al presidente de estar detrás de manifestaciones por Giovanni López

López Obrador, durante la conferencia matutina de este viernes realizada en Tabasco, reconoció tener diferencias políticas e ideológicas con el gobernador de Jalisco, pero aseguró que actúa con responsabilidad (Foto: Cuartoscuro)

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, se retractó de sus declaraciones en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde acusaba que las manifestaciones en su entidad federativa fueron planeadas “desde los sótanos del poder”.

Durante su conferencia de prensa este viernes, el gobernador afirmó que el presidente es “gente de bien”, pero que personas en el gobierno federal utilizan la violencia para conservar el poder.

“Yo sigo creyendo que él (AMLO) es una gente de bien, que no está dando estas instrucciones. Pero también le digo con claridad al Presidente de México que su gente cercana, que gente de su Gobierno, gente de su partido, está apostando por la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder, para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales”, argumentó.

“Este es un asunto organizado desde los sótano del poder en la Ciudad de México y tiene muchísimas evidencias de cómo se ha construido”, declaró.

Alejandro Giovanni López era un hombre de 30 años que trabajaba como albañil en el estado de Jalisco, hasta que la noche de su detención y posterior muerte (Foto: Twitter)

El movimiento, que ocasionó actos violentos durante la manifestación, exige justicia para Giovanni López, un albañil de 30 años de edad, presuntamente asesinado a manos de policías municipales.

El gobernador señaló, a través de un mensaje publicado la noche de este jueves, que dichos intereses fueron construidos de manera precisa y puntual en la Ciudad de México y lo único que buscaban era dañar a Jalisco en medio de una emergencia sanitaria, además de querer provocar a las autoridades o al gobierno, pero aclaró que “no lo lograron”.

Hoy lo que vimos fue un acto de violencia que nunca habíamos visto, así no nos manifestamos los tapatíos. En esta ciudad ha habido muchas manifestaciones, en nuestro gobierno hemos demostrado que aquí se respeta la liberta de expresión, pero también he dicho y he defendido siempre que la violencia no se puede combatir con más violencia

También aseguró que en materia de seguridad, el gobierno y la Policía de Guadalajara, en conjunto con la Policía Estatal, “actuaron a la altura de las circunstancias, supieron resistir y no cayeron en la provocación”: en palabras de Alfaro, no se cometió ningún acto de violencia contra los manifestantes.

El movimiento, que ocasionó actos violentos durante la manifestación, exige justicia para Giovanni López (Foto: REUTERS/Fernando Carranza)

Por último, dijo que en Jalisco “tiene que imperar el orden público, respetando los derechos de todos, pero pidiéndole a los manifestantes que lo hagan sin destruir lo que es de todos”.

“Antes que como gobernador, como tapatío, yo no quiero eso para mi ciudad. Quiero una ciudad en la que se puedan manifestar libremente las ideas, quiero una ciudad en la que la gente pueda expresar su enojo sin ninguna preocupación de tener represión al hacerlo, pero no quiero una Ciudad que use la violencia para defender causas. eso no lo vamos a permitir”, declaró.

López Obrador, durante la conferencia matutina de este viernes realizada en Tabasco, reconoció tener diferencias políticas e ideológicas con el gobernador de Jalisco, pero aseguró que actúa con responsabilidad.

“No sé qué hizo, pero no tengo nada que ver con lo que sucedió en Jalisco. Si el gobernador tiene pruebas, que las dé a conocer”, declaró.

"Yo sigo creyendo que él (AMLO) es una gente de bien, que no está dando estas instrucciones", afirmó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco (Foto: Captura de pantalla)

“Para que haya pleito se necesitan dos. Que cada quien asuma su responsabilidad”, argumentó.

López Obrador insistió en que Alfaro debe sostener lo dicho. “Pero que no se retracte... dijo que era yo, que me pedía a mí (sacar las manos de las manifestaciones violentas en Jalisco), me pareció también un exceso. Claro que no tengo nada que ver absolutamente, no debió mencionarme... debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena”, señaló el mandatario.

“No me voy a bajar a un pleito partidista... él (Alfaro) debió cuidar sus palabras porque es autoridad, no tenía por qué señalarme. Debemos evitar la politiquería. Hay que actuar de manera responsable”, dijo.

El presidente reiteró que es respetuoso de la soberanía de los estados, llamó a quienes protestan en Jalisco por la muerte de Giovanni López a manifestarse en paz, y lamentó su muerte.

