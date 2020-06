“El que acusa prueba”: López Obrador retó a Alfaro a presentar denuncias por acusaciones tras disturbios en Jalisco

Foto: Presidencia.

Luego de que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro acusó al gobierno federal y a Morena de estar detrás del movimiento que ocasionó actos violentos durante la manifestación que exigía justicia para Giovanni López, un albañil de 30 años de edad presuntamente asesinado a manos de policías municipales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene nada que ver y que si el mandatario local tiene pruebas, las dé a conocer.

“No sé qué hizo, pero no tengo nada que ver con los que sucedió en Jalisco. Si el gobernador tiene pruebas, que las dé a conocer”.

En su quinto día de gira ahora desde Tabasco, su tierra natal, López Obrador reconoció tener diferencias políticas e ideológicas con el gobernador de Jalisco, pero aseguró, actúa con responsabilidad

“No me inmiscuyo, en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, de partido, represento al Estado mexicano (...) Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso del a fuerza, soy partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas”.

El mandatario señaló que no es la primera vez que se tienen diferencias, pero insistió en que no responderá

“Para que haya pleito se necesitan dos. Que cada quien asuma su responsabilidad”, argumentó.

“Espero que se aclaren las cosas, pienso que no debe haber acciones autoritarias, actos autoritarios. Nada por la fuerza, decía Juárez, todo por la razón y el derecho”, aseveró.

Información en desarrollo…