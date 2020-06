Enrique Alfaro: el gobernador de “mano dura” y su guerra abierta con López Obrador por caso Giovanni

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Desde que llegó al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro, ha estado en el ojo del huracán. En estos momentos, el mandatario local enfrenta duros cuestionamientos tras la actuación de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes habrían asesinado a Giovanni López, un albañil de 30 años de edad que fue detenido el pasado 4 de mayo, supuestamente, por no traer cubrebocas, el cual es obligatorio en el estado a causa de la pandemia del COVID-19.

Enrique Alfaro Ramírez, de 46 años de edad y de profesión ingeniero civil y maestro en estudios urbanos, es hijo del ex rector de la Universidad de Guadalajara (UDG), Enrique Alfaro Anguiano.

Su carrera política dio un salto cuando bajo las siglas del PRD, ganó el municipio de, Tlajomulco de Zúñiga. Desde el 2006, apoyó el movimiento de López Obrador, pero después tuvieron un desencuentro que acercó a Alfaro con Dante Delgado y a Movimiento Ciudadano (MC).

En 2012 contendió por la gubernatura y perdió por un margen apretado contra Aristóteles Sandoval. Sin embargo, su movimiento ganó fuerza y ganó el gobierno de Guadalajara en 2015. En 2018 ganó el gobierno del estado bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

Desde ese momento, el gobernador jalisciense ha estado envuelto en varios temas polémicos.

La sombra del narco

El video en el que un sujeto quien se identificó como Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acusa al gobernador Enrique Alfaro de haber roto el pacto que mantenían (Foto: captura de pantalla)

Un día antes de las elecciones del 2018, la periodista Anabel Hernández aseguró que Enrique Alfaro es investigado en Estados Unidos por posibles vínculos con el crimen organizado, lo cual siempre ha sido negado por el actual gobernador. Incluso, aseguró que demandaría a la comunicadora

De acuerdo con la periodista mexicana, tuvo acceso a un documento elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) a inicios de 2018, en el que se revela que Alfaro mantiene vínculos con el crimen organizado.

El reporte asegura que la información fue corroborada por un funcionario del gobierno americano, quien señaló que se ha iniciado un proceso para cancelar la Visa del ahora gobernador.

Pese a que Enrique Alfaro lo ha negado de manera reiterada, un video distribuido a través de redes sociales en agosto de 2019 volvió a poner al gobernador en la mira.

En el clip aparecían 27 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) todos vestidos con uniforme militar, pasamontañas y fuertemente armados. Pero había uno que sobresalía ya que se encontraba sentado al centro y leyendo un comunicado.

El sujeto aseguró ser Nemesio Oseguera “El Mencho” líder del Cártel y acusó al gobernador de Jalisco de haber roto el pacto que tenían para controlar la plaza.

En el video de más de cinco minutos de duración, el supuesto “Mencho” aseguró que Enrique Alfaro pretendía darle la plaza a Martín Coronel alias “El Águila” (sobrino del extinto Ignacio Coronel, mano derecha de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa) y a Esteban Rodríguez Olivera, alias “El Güerito”.

También se deslindaba de las casas de seguridad que se han encontrado en los últimos meses en varios municipios de la zona metropolitana de Jalisco, en cuyo interior se encontraron fosas clandestinas con cadáveres y personas secuestradas.

"La realidad es que son casas de propiedad de Martín Coronel, alias "El Águila", y de Esteban Rodríguez, alias "El Güerito". Ambos protegidos directamente por el gobernador, siendo el mismo (Enrique) Alfaro el único interesado en querer quitarnos el estado para entregárselos a estas personas", agrega el supuesto capo.

El sujeto aseguró “el gobernador hizo un trato conmigo, Mencho Oseguera, el cual no cumplió en lo más mínimo. Todos ustedes saben que antes que entrara el nuevo gobierno, a cargo de Enrique Alfaro, aquí en Jalisco todo estaba tranquilo, y ahora con su mandato empezó la violencia en todo el estado”.

Incluso, el supuesto "Mencho" hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que revisara las supuestas cuentas de Enrique Alfaro en Suiza y en las Islas Caimán "ya en su momento le daré el dato de quién es el prestanombres que utiliza en esas ciudades", dijo el sujeto encapuchado.

Horas después de la publicación del video, el gobierno de Jalisco desmintió la veracidad del clip y anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades.

El enfrentamiento entre Alfaro y la federación a causa del COVID-19

Enrique Alfaro (Foto: Twitter@EnriqueAlfaroR)

En marzo de 2020, cuando ya se había confirmado el primer caso de COVID-19 en el país y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que la pandemia nos nos haría nada al tiempo que presumía unas estampitas religiosas que eran su escudo protector; Enrique Alfaro advertía que en su estado “no estarían a ciegas” e impuso medidas estrictas para contener el avance del virus: restricciones a la movilidad de los jaliscienses, aún antes de que se implementara la Jornada Nacional de Sana Distancia, así como el uso obligatorio del cubrebocas a quien tuviera que salir a la calle por alguna necesidad e iniciaba con una etapa de “aplicación de pruebas masivas” como estrategia preventiva de detección temprana.

Durante el desarrollo de la pandemia a lo largo y ancho del país, Enrique Alfaro cuestionó la estrategia implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de las cifras reportadas diariamente por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Los reproches comenzaron a subir de tono a medida de que la cifra de contagios iba en aumento, pero uno de los encontronazos más fuertes fue el ocurrido el pasado viernes 29 de mayo cuando el gobierno federal dio a conocer el mapa del país antes de la reapertura económica (de actividades esenciales), lo cual ocurriría el 1 de junio: todo el país aparecía en rojo, excepto Zacatecas.

Enrique Alfaro (Foto: Captura de pantalla)

El gobernador de Jalisco estalló. En reunión con sus homólogos de Coahuila, Durango, Colima, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, Alfaro cuestionó que Jalisco se encontrara en rojo cuando algunos de sus indicadores estaban en verde.

Calificó de “inaudita” la manera en que se dan este tipo de anuncios por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y lamentó que la política de la Federación sea dejar solos a los estados.

“Este grupo de gobernadores, no nos estamos reuniendo para pensar cómo ir en contra de la Federación, pero sí para fijar una postura clara en medio del momento en el que exige de parte de todos, una gran capacidad de respuesta ante una circunstancia que se va moviendo día con día (…) ¿cuál de nuestros estados enfrenta una situación igual a la Ciudad de México?”, cuestionó.

“Es un asunto de sentido común, no es que queramos pelear, es que no se vale estar engañando así a la gente, no se vale construir una estrategia para echarles a los gobernadores la responsabilidad política de iniciar con la reapertura gradual de nuestra economía, sabiendo que estamos en un momento complicado en la aceleración del ritmo de contagios. Es justo lo que creemos que está detrás de este semáforo, y por eso lo que decimos es que no podemos convalidar un ejercicio de esta naturaleza que se hizo sin el diálogo que prometió el Gobierno Federal”, aseveró Alfaro Ramírez.

El presunto asesinato de Giovanni López y las violentas manifestaciones: el último encontronazo entre Alfaro y AMLO

Foto: REUTERS/Fernando Carranza

Siete días después, luego de que se diera a conocer el presunto asesinato de Giovanni López, un albañil de 30 años de edad, a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes lo detuvieron presuntamente por no traer cubrebocas; se desató una manifestación en Guadalajara que terminó en actos violentos afuera del Palacio de Gobierno y que dejó personas heridas y detenidas.

El gobernador acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido, Morena, de estar detrás del movimiento violento.

“Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos, justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”, aseguró.

“Detrás de todo lo que está sucediendo de este caso en Jalisco hay intereses, muy precisos y muy puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro estado en un momento difícil como el que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria”, recalcó.

Esta mañana, el presidente le respondió: aseguró que él no tenía nada que ver con lo sucedido en Jalisco.

“Si el gobernador tiene pruebas, que las dé a conocer”, señaló López Obrador.

Foto: Presidencia

“No me inmiscuyo, en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, de partido, represento al Estado mexicano (...) Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso del a fuerza, soy partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas”.

El mandatario reconoció que no es la primera vez que se tienen diferencias, pero insistió en que no responderá.

“Para que haya pleito se necesitan dos. Que cada quien asuma su responsabilidad”, argumentó e insistió que Alfaro debe sostener lo dicho.

“Pero que no se retracte... dijo que era yo, que me pedía a mí (sacar las manos de las manifestaciones violentas en Jalisco), me pareció también un exceso. Claro que no tengo nada que ver absolutamente, no debió mencionarme.. debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena”, señaló el mandatario.

“Por qué dice el presidente de la República, que yo vaya con mi partido, si yo actúo de manera responsable. No soy el jefe de grupo, de pandilla, soy representante del Estado mexicano. Sé cual es mi papel. No me voy a bajar a un pleito partidista. Él (Alfaro) debió cuidar sus palabras porque es autoridad, no tenía por qué señalarme. Debemos evitar la politiquería. hay que actuar de manera responsable”, insistió.

El presidente de México llamó a quienes protestan en Jalisco por la muerte de Giovanni López, a manifestarse en paz.

“Sí se puede protestar si se hace de manera pacífica, con la no violencia, eso es lo que yo considero: no caer en provocaciones porque en todo movimiento siempre hay provocadores”, resaltó el mandatario.

Foto: @ZonaDocs/Twitter.

Luego de las declaraciones de López Obrador, el gobernador de Jalisco matizó sus dichos. Aseguró que el presidente es “una gente de bien”, pero defendió que gente del gobierno federal está apostando a la violencia para mantener el poder.

“Por supuesto que vamos a investigar lo que sucedió. Yo sigo creyendo que él (AMLO) es una gente de bien, que no está dando estas instrucciones. Pero también le digo con claridad al Presidente de México que su gente cercana, que gente de su Gobierno, gente de su partido, está apostando por la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder, para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales”, dijo en conferencia esta mañana.

Ante la pregunta de una reportera sobre si hay pruebas de que la violencia desatada en la protesta por la muerte de Giovanni López se orquestó desde los sótanos del poder en la Ciudad de México, el mandatario estatal reiteró su dicho. Sin embargo, no aportó detalles.

“Este es un asunto organizado desde los sótano del poder en la Ciudad de México y tiene muchísimas evidencia de cómo se ha construido”, puntualizó.

La Fiscalía de Jalisco confirmó este viernes que hay tres detenidos por la muerte de Giovanni López. Se trata de un comisario municipal, un policía y un mando medio.

También se confirmó la detención de 26 personas, entre ellos tres menores de edad, por daños al patrimonio tras las protestas del jueves.

