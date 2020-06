Asesinato de Giovanni López fue por no traer cubrebocas, confirmó su hermano

“Nunca pensé que por un cubrebocas iban a matar a mi hermano”, relató Christian López (Foto: Twitter)

Christian López narró este jueves cómo ocurrieron los hechos por los cuales un grupo de policías asesinaron a su hermano, Giovanni. “Nunca pensé que por un cubrebocas iban a matar a mi hermano”, relató a Reforma.

López contó que el homicidio sucedió la noche del lunes 4 de mayo, cuando estaban afuera de su hogar y a punto de cenar. Llegaron los elementos de policía del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a detenerlos “por no traer el cubrebocas puesto”.

Un elemento de la policía “agarró” a su hermano y dijo que “se lo iba a llevar”, mientras que él y sus familiares cuestionaban la detención a las autoridades y les decían que solamente iban a cenar.

Entre 10 policías, informó, lo sometieron y golpearon. La razón que dieron fue por no traer un cubrebocas puesto para evitar la propagación del coronavirus.

Cientos de manifestantes se dieron cita en el palacio de gobierno de Jalisco en Guadalajara para expresar su indignación en contra del homicidio de Giovanni López (Foto: REUTERS/Fernando Carranza)

Mientras más y más vecinos salían a la calle para presenciar el abuso, algunos pedían que le hablaran “al doctor Eduardo”, refiriéndose a Eduardo Cervantes Aguilar, el alcalde local.

Los policías ordenaban que se subieran al coche patrulla “por no traer cubrebocas”. En el vehículo, según López, ya había aproximadamente siete personas detenidas. Sin embargo, “a ellos no los golpearon ni nada”. “A mi hermano, en cuanto lo vieron, lo empezaron a forcejear”, relató.

López dijo que el comandante de la policía lo sujetó del cuello, mientras que a su hermano Giovanni lo golpeaban. Cuando pudo reingresar a su hogar, Christian tomó su celular y empezó a grabar lo ocurrido.

“Te voy a matar a ti”, le dijo el comandante a Giovanni. “Si me lo matas, yo sé quién fue. De todos modos te estoy grabando”, contestó Christian.

El no traer cubrebocas, de acuerdo con la administración de Enrique Alfaro, se considera una falta administrativa debido a la emergencia sanitaria que existe en el estado por el nuevo coronavirus (Foto: Captura de pantalla)

“Nunca pensé que por un cubrebocas iban a matar a mi hermano. Llevaban a varios y fue a la única persona que mataron", contó.

Informó que entre todos los vecinos realizaron una llamada a Cervantes Aguilar. “Yo escuché cuando él dijo que lo iban a regresar vivo y que en la mañana, como a las 10:00 horas, fuéramos por él. Pero querían que fuera el hermano o la tía, y que iba a hacer un servicio comunitario, de limpiar o pintar, nada más por la falta de no traer cubrebocas”.

Christian preguntó si le regresarían a su hermano vivo o muerto. “Yo te lo entrego a las 10”, contestó Cervantes Aguilar. “Sólo que pida disculpas”.

Al día siguiente, la tía de Christian fue por Giovanni. “Le dijeron a mi tía que él no estaba, que estaba grave, que se lo habían llevado al Hospital Civil. Dijo ‘no me voy a ir de aquí hasta que me lo dejes ver’, y mandó a otra tía al Hospital Civil. Llegó y le dijeron que no había nadie ahí”, relató.

“Lo que querían era hacer tiempo”, dijo. A su tía, después de exigir verlo, le dijeron que Giovanni estaba en condiciones graves. Un regidor, de apellido Covarrubias, le informó que estaba “finado” (muerto).

El municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco (Foto: Google Maps)

Eduardo Cervantes Aguilar, el alcalde local, dijo, según Christian, “que él no tenía nada que ver, que fueron sus elementos los que lo golpearon”. Después de varios intentos, los policías autorizaron a su tía ver el cuerpo de Giovanni. Murió por traumatismo craneoencefálico. El cuerpo fue custodiado por el Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con el hermano de la víctima el cuerpo tenía signos de tortura, golpes en la cara y en el cuerpo, y un balazo en la pierna. “No querían dejar ver cómo lo dejaron”, dijo. Además, contó que la razón de muerte en el acta de defunción fue “por una que no fue”, y que tampoco se registró la hora exacta de su fallecimiento.

Los policías también amenazaron de muerte a Christian y a los vecinos si subían los videos, grabados la noche del lunes 4 de mayo, a redes sociales. “Que iban a mandar a su gente para que me hicieran lo mismo”, dijo.

“Estoy aquí para pedir justicia y levantar la voz a toda la gente que le ha pasado esto, a la gente de Ixtlahuacán y todo Jalisco, que nos apoyen. Si quieren en problemas igual que mi hermano, que también denuncien. No se queden callados. Esto no puede quedar impune, una muerte como varias que ha habido. Pido que se haga justicia. Yo represento a mi hermano y, si me apoyan, a toda la gente que ha muerto a manos de la policía, del gobernador de Jalisco, y del presidente municipal de Ixtlahuacán”.

Por su cuenta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) declaró que le “resulta inaceptable el uso excesivo de la fuerza y el maltrato a personas por parte de autoridades policiales (Foto: REUTERS/Fernando Carranza)

Alejandro Giovanni López era un hombre de 30 años que trabajaba como albañil en el estado de Jalisco, hasta que la noche del 4 de mayo, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, fue asesinado por cuatro policías municipales que lo arrestaron con lujo de violencia porque “no traía puesto el cubrebocas”.

Cientos de manifestantes se dieron cita en el palacio de gobierno de Jalisco en Guadalajara para expresar su indignación en contra del homicidio de Giovanni López, quien fue ultimado por policías municipales.

De acuerdo con el video grabado por el hermano de la víctima, se ve claramente a Giovanni forcejear con los policías municipales, quienes se lo llevaron en un coche patrulla adscrito a la corporación local.

Las violaciones policiales en Ixtlahuacán de Membrillo se cuentan por centenares (Foto: Google Maps)

El no traer cubrebocas, de acuerdo con la administración de Enrique Alfaro, se considera una falta administrativa debido a la emergencia sanitaria que existe en el estado por el nuevo coronavirus. Sin embargo, la fuerza ejercida contra el ahora occiso no fue proporcional.

El asesinato de Giovanni cumplió este jueves un mes.

Por su cuenta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) declaró que le “resulta inaceptable el uso excesivo de la fuerza y el maltrato a personas por parte de autoridades policiales. En este hecho, en donde la persona detenida fue entregada a sus familiares sin vida, se debe actuar con todo el rigor de la ley y dictar todas las medidas preventivas y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, el conocimiento de la verdad y la reparación integral del daño”.

El gobernador de Jalisco anunció que han decidido tomar el control de la policía de Ixtlahuacán (Foto: Twitter/EnriqueAlfaroR)

Así mismo exigieron un resultado pronto y expedito al “procedimiento de responsabilidad administrativa contra los elementos policiales que intervinieron en la detención y lesiones de la víctima, que causaron su muerte”.

Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, reveló el saldo de las protestas que ocurrieron afuera del Palacio de Gobierno en Guadalajara, donde civiles unieron esfuerzos para exigir justicia en el asesinato de Giovanni López a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos.

De acuerdo con la información oficial, se detuvieron a 25 hombres y dos mujeres, entre los que destacan seis menores de edad. Además, hubo un total de seis policías heridos, uno quemado y tres patrullas completamente destrozadas. Sobre saldo de heridos de parte de los manifestantes no se dieron detalles.

