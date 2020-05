Ante ocupación hospitalaria del 80%, CDMX aumentó 389 camas para la atención de pacientes con coronavirus

(Foto: Gustavo Graf/Reuters)

La Ciudad de México se mantiene como la entidad en donde la pandemia de COVID-19 ha representado mayores afectaciones y a un día de que se registrara una ocupación hospitalaria de camas generales al 80% y del 65% en el caso de las camas de terapia intensiva, este viernes el gobierno capitalino dio a conocer que se agregaron 389 lugares para aumentar la capacidad de atención a los pacientes.

A partir de esta medida, el aumento en las camas para la hospitalización general fue de 285, pasando de 4,147 a 4,432. En el caso de los lugares asignados para la terapia intensiva, es decir, aquellos que deben contar con ventiladores mecánicos, tuvieron un incremento de 104 unidades, pues de 1,704 llegaron hasta 1,808.

Estos aumentos se dieron en instituciones médicas de la Secretaría de Salud federal en la capital del país, así como en otras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también dio a conocer que la Secretaría de Marina (Semar) tuvo una reducción de 10 camas. Con todo esto, la ocupación de camas de terapia intensiva disminuyó al 60 por ciento.

Además, dijo que el miércoles “se recibieron 100 ventiladores por parte del ISSSTE y los distribuyó no sólo en sus hospitales, sino también en los del la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Nosotros el jueves recibimos 110 ventiladores que también distribuimos en los hospitales de la ciudad, en el INER, en la Sedena y Semar”, explicó mandataria local.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ya no comprarán más ventiladores. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México/EFE)

Destacó el hecho de que en la Zona Metropolitana del Valle de México se prevé que la cantidad de camas sea cercana a los 2,000 lugares con ventiladores mecánicos y alrededor de 6,000 para las hospitalizaciones de pacientes no graves. No obstante, también sostuvo que no será necesario que su administración solicite más de estos recursos.

La razón de esto es que instituciones como el Insabi, el ISSSTE y el IMSS se encuentran realizando un balance entre los estados de la República. “Ya no vamos a ampliar la adquisición, hay una parte de renta de ventiladores, otra parte de adquisición, una primera compra y esta segunda compra”, detalló.

Por otra parte, la mandataria hizo expresa su confianza de que en los próximos días podría haber más camas disponibles ante el hecho de que se dé de alta a pacientes, ya que en los últimos días han registrado una ligera disminución en la ocupación hospitalaria, aunque todavía no se puede hablar de una tendencia a la baja o que se haya reducido el pico epidemiológico.

La funcionaria alertó que la capital aún se mantiene en emergencia sanitaria. (Foto: José Luis González/Reuters)

“Tiene que haber tendencia, por eso en los semáforos pusimos dos semanas de tendencia. Creció menos en los últimos días y ayer hubo un ligero decremento (de la ocupación hospitalaria), pero no podemos decir que ya estamos en el tema de la disminución hasta que esto sea constante”, comentó la funcionaria.

Además, dijo que para hablar de un proceso de tendencia aún se debe esperar una semana o semana y media. Por lo tanto, “seguimos en emergencia sanitaria, no relajemos las medidas para evitar más contagios y evitar la saturación en las próximas semanas”, solicitó.

La alcaldesa de la capital, el principal foco de la pandemia, aseguró que en la ciudad ya suman 16,758 casos confirmados y 1,754 muertos por el nuevo coronavirus. La jefa de gobierno también dio a conocer que investigarán el incremento de afluencia peatonal y vehicular en la ciudad, aunque aseguró que en donde no se han notado incrementos es en el uso de transporte público.

De cara al regreso gradual de las actividades previstas para junio, Sheinbaum también puntualizó que se hará uso de cámaras de vigilancia para monitorear el movimiento de personas y vehículos.

