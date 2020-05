México no oculta cifras de COVID-19 y sí existe coordinación, responden al NYT los gobiernos federal y de la CDMX

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

El vocero de Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que el Gobierno Andrés Manuel López Obrador no oculta cifras, ni información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, garantizó que existe “transparencia total y datos abiertos” respecto al número de casos y aseveró que las cifras que se han dado a conocer de manera oficial son producto del trabajo de “decenas de científicos”

“El Gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como suponen algunos medios. Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total”, reviró Ramírez Cuevas.

“En una segunda publicación, señaló que “Somos el único país de AL que participa en el desarrollo de vacuna vs SARS-CoV-2 (con la @opsoms), a partir de propuesta de Mx a @ONU_es a favor del acceso equitativo de insumos médicos. Para @GobiernoMX la salud es un derecho universal y el bienestar un objetivo de la humanidad.”

A través de la misma red social, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que está en “coordinación permanente” con el Federal, “desde el inicio de la pandemia informando a la ciudadanía todos los días”.

“Negamos que haya contradicción en la información y la validación de la misma está sujeta a criterios científicos que son actualizados en coordinación con los comités científicos del Gobierno de México. Tengan la certeza que siempre informaremos con transparencia.”, señaló el Gobierno capitalino en otra publicación de Twitter.

El diario estadounidense The New York Times publicó este viernes que el gobierno mexicano no ha informado de “cientos, posiblemente miles” de muertes por el nuevo coronavirus en Ciudad de México e incluso ha ignorado a funcionarios que han contado más fallecimientos de los reconocidos públicamente.

Los médicos en los hospitales de la capital han dicho al medio que se está ocultando la realidad de la epidemia. En algunas de las instituciones médicas ante la falta de camas, los pacientes yacen en el suelo, mientras otros son enviados a buscar espacio en nosocomios menos preparados. “Muchos mueren en esa búsqueda”, dijeron varios especialistas al periódico.

De acuerdo con funcionarios de la capital y datos consultados por el Times, se han tabulado más de 2,500 fallecimientos por el virus y enfermedades respiratorias graves que los médicos sospechan que están relacionadas con la Covid-19. No obstante, las cifras publicadas por las autoridades distan mucho de este número.

La jefa de gobierno de la CDMX no accedió a las peticiones de entrevista del diario estadounidense (Foto: archivo)

En el transcurso de tres semanas, el diario ha solicitado información acerca de todas la muertes relacionadas con enfermedades respiratorias desde enero en Ciudad de México, pero las autoridades no han proporcionado los datos bajo el argumento de que estos estaban incompletos.

Las dudas respecto al conteo de muertes en la capital comenzaron hace un mes, cuando la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo sospechas de que los datos federales y los modelos sobre la epidemia en el país eran defectuosos, de acuerdo con tres personas que tenían conocimiento acerca de esto.

Las tres fuentes declararon que la mandataria ordenó llamar a cada hospital público en la ciudad para preguntar sobre todas las muertes relacionadas con esta enfermedad, confirmadas y sospechosas. “En la última semana”, señala el diario, “esa gestión encontró que las muertes fueron tres veces más que las cifras reportadas por el gobierno federal”.

Aunque The New York Times solicitó una entrevista con Sheinbaum para hablar acerca de este tema, la funcionaria declinó hacer cualquier tipo de comentarios con el medio o de manera pública, manteniendo su postura de no confrontación con el presidente López Obrador.

