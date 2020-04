Además de ser la alcaldía más grande y poblada de la Ciudad de México (un millón 827 mil 868 habitantes, de acuerdo con el último Censo de Población realizado por el Inegi en 2018) en Iztapalapa, la mayor parte de su población vive al día, y si no sale a trabajar, no come. Aunado a eso, sufren carencias de servicios básicos como el agua, elemento básico para combatir a la pandemia que está afectando a México y al mundo.