En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que no se ha decretado la “ley seca” ni se pidió que detuvieran la producción de bebidas alcohólicas. Además, pidió a la población evitar las compras de alcohol por pánico. A los distribuidores pidió no condicionar ni suspender sus servicios mientras no sea un decreto oficial.