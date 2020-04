“(...) Después de ver a ese paciente, ese cubrebocas se desecha porque ya está contaminado, ya tiene el virus impregnado y no lo podemos usar con otro paciente. Pero no sólo es el cubrebocas, sino todo el equipo completo de protección: cubrebocas N95, gorro, goggles, bata, guantes de nitrilo que no los tenemos (tenemos de látex que no protegen igual) y botas”, detalló.