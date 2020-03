Gilbert Rocha estaba en la ciudad de Cusco cuando se enteró del decreto de inmovilidad, explicó que quiso comer en un restaurante; sin embargo, no pudo porque la policía local dijo que ya no se brindarían estos servicios. No obstante, pudo resolver ese problema. Inmediatamente después quiso regresar a Lima, lugar donde se conectan los vuelos internacionales Perú-México, pero también señaló inconsistencias, pues el vuelo que tomó tenía numerosas filas vacías.