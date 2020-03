No obstante, hay otro dato que alarma a los expertos: en España el brote está avanzando más rápidamente que en Italia, el país hasta el momento más golpeado por la epidemia de COVID-19. Las cifras no dejan margen para la duda y muestran que España, con unos días de retraso, está pasando por la misma situación de Italia, un país que el 24 de febrero ya tenía más de cien infectados, un número que España no alcanzó hasta ocho días después, el 3 de marzo.