“Yo no estoy descartando que exista el virus, porque sería muy irresponsable de mi parte, lo único que sí quisiera mencionar, es que esto está sacando a flote nuestra fragilidad como especie. Se ha debilitado a sí misma, en la medida que ha optado por un paradigma de raciocinio o por uno en el que sólo se consigue una cierta realidad a partir de un esquema racionalista, científico y dejando de lado que la realidad es sumamente compleja. Que hay realidades que no encuadran y que no pueden ser explicadas dentro del cartabón científico y, aún así, existen. Me parece que en este caso se está viendo el hombre rebasado, como especie y como nación, nos vemos rebasados por eso, entonces tenemos realmente solidez en términos de nuestras creencias, espirituales, que nos permitan de alguna manera, conservar la serenidad en contextos como éste, de incertidumbre y crisis” comentó.