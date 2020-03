“Cuando empezó lo del coronavirus, acuérdense, ya no querían permitir el desembarco de turistas en Cozumel. Yo di la instrucción: que bajen, porque ¿cómo los van a tener en un barco, en un crucero que ya llevaban dos puertos que no los dejaban? Eso es violatorio de derechos humanos, eso es discriminatorio; además, si había problemas, si estaban infectados, pues había que sacarlos para curarlos, para atenderlos, esto es elemental, no puede caerse en la paranoia en esos extremos, no”, dijo.