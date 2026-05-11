Ejército asegura avioneta con 636 kilos de cocaína en Emiliano Zapata, Tabasco: está valuada en más de 131 millones de pesos

El Gabinete de Seguridad precisó que el hallazgo se realizó como parte de labores de vigilancia aérea y terrestre en la zona. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Gabinete de Seguridad)

Una avioneta con 636 kilogramos de cocaína fue asegurada en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, durante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en su reporte de acciones relevantes correspondiente al 9 y 10 de mayo.

De acuerdo con la información oficial difundida este 11 de mayo, la droga estaba distribuida en 536 paquetes y tendría un valor estimado de 131.6 millones de pesos, lo que representa una afectación económica significativa para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

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En imágenes compartidas en redes sociales se observa la aeronave, tipo Cessna, localizada en un terreno abierto con un camino de terracería, mientras personal militar mantiene el resguardo de la zona tras el aseguramiento.

El Gabinete de Seguridad precisó que el hallazgo se realizó como parte de labores de vigilancia aérea y terrestre desplegadas por fuerzas federales en el sur del país, en el marco de operativos orientados a frenar el tráfico de drogas.

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Acciones en varias entidades

Como parte del mismo informe, se detallaron acciones en distintas entidades del país. En Chiapas, elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron cateos en los municipios de Tuxtla Chico y Suchiate, donde se detuvo a dos personas y se aseguraron armas, vehículos blindados, equipo de radiocomunicación y dinero en efectivo.

En Campeche, una operación conjunta entre la Guardia Nacional y la policía estatal derivó en la detención de cinco personas, a quienes se les decomisó un arma de fuego y un vehículo.

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En Quintana Roo, autoridades federales reportaron el rescate de 10 personas víctimas de trata en el municipio de Isla Mujeres, mientras que en Guerrero, la Marina interceptó una embarcación con dos extranjeros que transportaban 26 bultos de cocaína frente a las costas de Ixtapa-Zihuatanejo.

En Sinaloa, fuerzas federales inhabilitaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Culiacán y aseguraron un vehículo con blindaje artesanal en Cosalá. En Sonora, se frenó el ingreso al país de más de 55 mil cartuchos útiles ocultos en tractocamiones, mientras que en Nuevo León se reportó la detención de un presunto líder de célula criminal en operativos realizados en San Pedro Garza García y Monterrey.

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