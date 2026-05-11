Árbitros del Mundial 2026: quienes son los designados por la FIFA y cómo fueron seleccionados

La proximidad del Mundial 2026 genera expectativas inéditas en la historia del fútbol internacional. Por primera vez, la máxima cita del balompié será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, lo que marca un hito en la organización multisedes de este torneo.
El certamen, que se disputará en junio y julio, también inaugura una nueva era al expandir el número de selecciones participantes a 48 equipos. Esta decisión modifica la dinámica del torneo, pues hasta la edición anterior solo participaban 32 países.
¿Quiénes son los árbitros para el Mundial 2026?
Entre los árbitros principales figuran César Ramos de México, Facundo Tello de Argentina, Jesús Valenzuela de Venezuela y Stéphanie Frappart de Francia. En el grupo de asistentes se encuentran Alberto Morín de España, así como Karen Díaz y Marvin Torrentera de México. Además, el equipo de oficiales de video está compuesto por Armando Villarreal de Estados Unidos, Guillermo Pacheco de México y Carlos Del Cerro Grande de España.
Árbitros centrales
- AL JASSIM Abdulrahman (QAT)
- AL TURAIS Khalid (KSA)
- ARAKI Yusuke (JPN)
- ARTAN Omar Abdulkadir (SOM)
- ATCHO Pierre (GAB)
- BARTON Ivan (SLV)
- BEIDA Dahane (MTN)
- BENITEZ Juan Gabriel (PAR)
- CALDERON Juan (CRC)
- CLAUS Raphael (BRA)
- ELFAIT Ismail (SUD)
- ESKAS Espen (NOR)
- FAGHANI Alireza (AUS)
- FALCON PEREZ Yael (ARG)
- FISCHER Drew (CAN)
- GARAY Cristian (CHI)
- GARCIA Katia (MEX)
- GHORBAL Mustapha (ALG)
- HERNANDEZ Alejandro (ESP)
- HERRERA Dario (ARG)
- JAYEJ Jalil (IRN)
- KAWANA-WAUCHI Campbell-Kirk (NZL)
- KOVACS Istvan (ROU)
- LETEXIER Francois (FRA)
- Ma Ning (CHN)
- MAKHADMEH Adham (JOR)
- MAKKELIE Danny (NED)
- MARCINIAK Szymon (POL)
- MARIANI Maurizio (ITA)
- MARTINEZ Hector Said (HON)
- MOHAMED Amin (EGY)
- NATION Oshane (JAM)
- NYBERG Glenn (SWE)
- OLIVER Michael (ENG)
- OMAR AL ALI (UAE)
- ORTEGA Kevin (PER)
- PENSO Tori (USA)
- PINHEIRO Joao (POR)
- RAMON ABATT (BRA)
- RAMOS Cesar (MEX)
- ROJAS Andres (COL)
- SCHÄRER Sandro (SUI)
- TANTASHEV Ilgiz (UZB)
- TAYLOR Anthony (ENG)
- TEJERA Gustavo (URU)
- TELLO Facundo (ARG)
- TOM Abongile (RSA)
- TURPIN Clement (FRA)
- VALENZUELA Jesus (VEN)
- VINCI Slavko (SVN)
- WILTON SAMPAIO (BRA)
- ZWAYER Felix (GER)
Árbitros asistentes
- ABIEGNE Amos (GAB)
- ABOUELREGAL Mahmoud (EGY)
- AJIN AKKAD Mustafa (MAR)
- AL ABAKY Mohammed (KSA)
- AL HAMMADI Mohamed (UAE)
- AL KAAF Mohammad (JOR)
- AL MAGARFI Saoud (QAT)
- AL MARHI Taleb (QAT)
- AL ROLLE Ahmad (JOR)
- AFLAJE Louis (BRA)
- ATKINS Kyle (USA)
- BARREIRO Carlos (URU)
- BARWEN Michel (CAN)
- BASHEVKIN Isaak (RUS)
- BEJDI Mahbod (SWE)
- BELATTI Juan Pablo (ARG)
- BESWICK Gary (ENG)
- BINONI Daniele (ITA)
- BRINS Zakaria (BRA)
- BRUNO BOSCHILIA (BRA)
- BRUNO PIRES (BRA)
- BURT Stuart (ENG)
- CARDOZO Eduardo (PAR)
- CHADE Gabriel (ARG)
- DANILO MANIS (BRA)
- DANOS Nicolas (FRA)
- DE ALMEIDA Stephane (SUI)
- DE VIES Jan (NED)
- DEL YESO Maximiliano (ARG)
- DIETZ Christian (GER)
- DITSOGA Boris (GAB)
- ENGAN Jan Erik (NOR)
- FIGUEIREDO Rodrigo (BRA)
- GAYNULLIN Timur (UZB)
- GOUARI Mokrane (ALG)
- GUZMAN Alexander (COL)
- HOSSAIN TAHI Ahmed (EGY)
- JERSON SANTOS (ANG)
- JESUS Bruno (POR)
- KEMPTER Robert (GER)
- KLANNCNIK Tomaz (SVN)
- KOVACIC Andraz (SVN)
- LA MACINA Luciano (UAE)
- LINDSEY James (USA)
- LISTKIEWICZ Tomasz (POL)
- LOPEZ Walter (HON)
- MAIA Luciano (BRA)
- MAINWARING James (ENG)
- MARICA Mihail (ROU)
- MAYO Brooke (USA)
- MIHARA Jun (JPN)
- MORA Juan Carlos (CRC)
- MORALES Carlos (URU)
- MORENO Tildo (VEN)
- MORIN Alberto (CAN)
- MUGENI Cyrif (RWA)
- NARANJO PEREZ Jose Enrique (ESP)
- NAVARRO Cristian (ARG)
- NESBITT Kathryn (USA)
- NOUPLE Elvis (CMR)
- NUNN Adam (ENG)
- OJE Michel (MEX)
- PAGES Benjamin (FRA)
- PARKER Corey (USA)
- PURPITO Antonio (NCA)
- RAFAEL ALVES (BRA)
- RAHMOUNI Mehdi (FRA)
- RAMIREZ Christian (HON)
- RAMIREZ Sandra (MEX)
- RAMOS Santos (ARG)
- ROCHA Miguel (CHI)
- RODRIGUEZ Facundo (ARG)
- SALDIVAR Milciades (PAR)
- SANCHEZ Diego (ESP)
- SODERKVIST Andreas (SWE)
- STEEGSTRA Hessel (NED)
- TARAN Nicolas (URU)
- TEGONI Alberto (ITA)
- TREVIS Isaac (NZL)
- TSAPENKO Andrey (UZB)
- TURYOI Ferenc (ROU)
- URREGO Jorge (VEN)
- WALES Caleb (TRI)
- ZERHOUNI Abbes Akram (ALG)
- ZHOU Fei (CHN)
- MIRANDA Erick (MEX)
- KWATKOWSKI Tomasz (POL)
- LARA Juan (CHI)
Árbitros oficiales de video
- AL-MARHI Khamis (QAT)
- ALSHEHRI Abdullah (KSA)
- ASHOUR Mahmoud (EGY)
- BEBEK Ivan (CRO)
- BRISARD Jerome (FRA)
- DANKERT Bastian (GER)
- DEL CERRO GRANDE Carlos (ESP)
- DI BELLO Marco (ITA)
- DICKERSON Joe (USA)
- DIPERIINK Rob (NED)
- EL FAIRI Hazzan (MAR)
- EVANS Shaun (AUS)
- FU Ming (CHN)
- GALLO Nicolas (COL)
- GARCIA Antonio (URU)
- GILLETT Jarred (ENG)
- GONZALEZ Leodan (URU)
- GUZMAN Tatiana (NCA)
- HIGLER Dennis (NED)
- KWATKOWSKI Tomasz (POL)
- LARA Juan (CHI)
- MASTANGELO Hernan (ARG)
- MIRANDA Erick (MEX)
- MOHAMED OBAID KHADIM (UAE)
- PACHECO Guillermo (MEX)
- RAMIREZ Christian (HON)
- SAN Fadyni (SUI)
- SOTO Juan (VEN)
- TOSKI Rodrigo (BRA)
- VILLARREAL Armando (USA)
¿Cómo son seleccionados los árbitros por la FIFA para el Mundial?
El equipo arbitral de la Copa Mundial de la FIFA cuenta con representantes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembros, lo que lo convierte en el grupo más amplio que haya tenido el torneo. El Team One de la FIFA lo integran 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo.
En la selección de estos profesionales se aplicó el principio de calidad como criterio central, valorando tanto la consistencia en el rendimiento durante torneos organizados por la FIFA como en distintas competencias nacionales e internacionales recientes.
