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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,25 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una leve variación al alza del 0,01% en comparación con el cierre anterior de 20,25 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,1%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,13%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 4,93%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,21%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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