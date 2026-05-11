Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,25 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una leve variación al alza del 0,01% en comparación con el cierre anterior de 20,25 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,1%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,13%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 4,93%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,21%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.