México

Pago de la Pensión Bienestar hoy: recomendaciones importantes para los que reciben su dinero del 11 al 15 de mayo

Una nueva estrategia ayuda a reducir filas y esperas en sucursales, mientras las personas pueden revisar la fecha de su depósito según la inicial de su apellido

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Hoy es fundamental estar atentos al calendario oficial y cuidar la seguridad con tu tarjeta para que el trámite sea más sencillo
Hoy es fundamental estar atentos al calendario oficial y cuidar la seguridad con tu tarjeta para que el trámite sea más sencillo

Las Pensiones del Bienestar son programas sociales del Gobierno de México que otorgan apoyos económicos directos a grupos prioritarios de la población, principalmente personas adultas mayores, personas con discapacidad y, en algunos casos, madres trabajadoras.

El objetivo principal de estas pensiones es contribuir al bienestar de quienes históricamente han enfrentado desventajas económicas o exclusión social.

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Los apoyos se entregan de manera bimestral y sin intermediarios, generalmente a través de depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este mes inicio el segundo periodo de pagos de dicha pensión por lo que esta semana del 11 al 15 de mayo habrá nuevos depósitos para los beneficiarios.

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Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Pensión del Bienestar otorga apoyos económicos a adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras en México.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes reciben su pago esta semana del 11 al 15 de mayo

Es semana continúa el depósito correspondiente al tercer bimestre de la Pensión Bienestar 2026, según el calendario oficial publicado por la Secretaría del Bienestar.

Este pago cubre el periodo de mayo a junio y marca la segunda de cuatro semanas de entrega escalonada del apoyo.

La dispersión de los fondos se realiza conforme a la primera letra del apellido de cada beneficiario.

Este esquema busca reducir aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y evitar traslados innecesarios.

Los beneficiarios pueden retirar el dinero sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar o utilizar la tarjeta para pagar en comercios y servicios donde se acepte este método de pago.

El Calendario oficial de pagos semana del 11 al 15 de mayo es el siguiente:

  • Martes 12 de mayo: G
  • Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K
  • Jueves 14 de mayo: L
  • Viernes 15 de mayo: M
  • Lunes 18 de mayo: M
  • Martes 19 de mayo: N, Ñ, O
  • Miércoles 20 de mayo: P, Q
  • Jueves 21 de mayo: R
  • Viernes 22 de mayo: R
  • Lunes 25 de mayo: S
  • Martes 26 de mayo: T, U, V
  • Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z
calendario mayo pensión del bienestar

Recomendaciones importantes para quienes reciben su pago de la Pensión del Bienestar

Algunas recomendaciones importantes para quienes reciben su pago de la Pensión del Bienestar en la semana del 11 al 15 de mayo son:

  • Consulta el calendario oficial para saber el día exacto en que te corresponde el depósito, según la inicial de tu primer apellido:
  • Recuerda que el dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. No es obligatorio retirar el efectivo el mismo día del depósito; el saldo permanece seguro en la cuenta.
  • Se recomienda evitar aglomeraciones en sucursales, solo retirar lo necesario y usar la tarjeta para compras en comercios.
  • Nunca compartas tu NIP ni aceptes ayuda de desconocidos en cajeros.
  • Puedes revisar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar, llamando al 800 900 2000, en cajeros automáticos o ventanilla bancaria. Ten a la mano tu tarjeta y año de nacimiento si consultas por teléfono.
  • Recuerda que ningún trabajador del programa puede pedir dinero o comisiones para liberar el apoyo; el pago es directo y sin intermediarios.
  • Mantente informado únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes o información falsa.
  • El monto oficial del bimestre mayo-junio es:
    • Adultos Mayores: 6,400 pesos
    • Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
    • Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

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