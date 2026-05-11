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PAN presenta solicitud formal de juicio político contra Rubén Rocha Moya y exigen desaparición de poderes en Sinaloa

Legisladores panistas presentaron la solicitud ante la Cámara de Diputados por presuntos vínculos con el crimen organizado

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PAN formaliza ofensiva contra Rubén Rocha con solicitud de juicio político.
PAN formaliza ofensiva contra Rubén Rocha con solicitud de juicio político.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó formalmente ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de las acusaciones y señalamientos que lo vinculan con presuntos nexos con el crimen organizado.

La denuncia fue entregada por el coordinador de los diputados panistas, José Elías Lixa Abimerhi, acompañado por el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, así como por el legislador Homero Niño de Rivera.

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Durante la presentación del documento, Elías Lixa confirmó que la denuncia fue promovida en nombre de todos los legisladores federales del PAN y explicó que el procedimiento busca avanzar conforme a los mecanismos establecidos por la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Crédito: Noticias Congreso

“Presentamos formalmente ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados la denuncia de juicio político contra el ciudadano Rubén Rocha Moya”, declaró el legislador panista, quien además indicó que esperaba ratificar la solicitud ese mismo día.

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El documento recibido por la Cámara de Diputados señala que la denuncia se sustenta en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución mexicana, así como en diversas disposiciones legales relacionadas con responsabilidades de servidores públicos.

Acción Nacional también busca desaparición de poderes en Sinaloa

Horas antes de presentar la solicitud de juicio político, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció que el partido impulsará diversas acciones legales y políticas contra Rocha Moya.

Petición para juicio político.
Petición para juicio político.

Entre ellas destacan:

  • Solicitar la desaparición de poderes en Sinaloa.
  • Presentar denuncias ante instancias internacionales.
  • Acudir a la Corte Penal Internacional de La Haya.
  • Impulsar el juicio político en el Congreso.
  • Buscar el respaldo de otras fuerzas de oposición.

Romero aseguró que el PAN considera que existen causales suficientes para solicitar la desaparición de poderes en la entidad y acusó al gobierno federal de minimizar los señalamientos surgidos desde Estados Unidos.

Exigen juicio a Rocha Moya.
Exigen juicio a Rocha Moya.

Además, sostuvo que integrantes del partido acudirán a La Haya para presentar denuncias relacionadas con presuntos delitos de lesa humanidad y posibles vínculos con organizaciones criminales.

El dirigente panista insistió en que las acciones emprendidas tienen sustento jurídico y no responden únicamente a una estrategia mediática o política.

Sheinbaum rechaza rumores sobre una posible extracción de Rocha Moya por Estados Unidos

Mientras crece la presión política contra el gobernador con licencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista riesgo de que Estados Unidos realice un operativo para trasladar a Rocha Moya fuera del país, como ocurrió en 2024 con Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Sheinbaum rechaza rumores sobre posible extracción de Rocha Moya por EEUU. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Sheinbaum rechaza rumores sobre posible extracción de Rocha Moya por EEUU. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Durante su conferencia matutina del 11 de mayo, Sheinbaum aseguró que el exmandatario estatal permanece en Sinaloa y criticó lo que calificó como campañas de desinformación y propaganda política.

“No creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre un posible operativo estadounidense.

La presidenta también aseguró que el gobierno federal mantiene comunicación sobre el caso y reiteró que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para iniciar formalmente un proceso de extradición contra Rocha Moya.

Según explicó, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información y evidencias al gobierno estadounidense, mientras que la Fiscalía General de la República no ha encontrado, hasta ahora, elementos suficientes para proceder judicialmente en México.

El contexto de las acusaciones y la ausencia pública de Rocha Moya

La solicitud de juicio político ocurre luego de varios días de especulación sobre el paradero de Rubén Rocha Moya, quien lleva más de una semana sin aparecer públicamente.

Foto: Gobierno de Sinaloa.
Sheinbaum responde a acusaciones contra Rocha Moya y pide pruebas. Foto: Gobierno de Sinaloa.

Las dudas aumentaron después de que autoridades estadounidenses señalaran presuntos vínculos entre el gobernador con licencia y la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Además, recientemente se reportó un ataque armado contra una antigua residencia vinculada al político en Culiacán.

Sin embargo, autoridades aclararon que el inmueble estaba deshabitado desde hace aproximadamente una década.

La comparación con el caso de “El Mayo” Zambada también ha intensificado las versiones sobre una posible intervención de agencias estadounidenses, aunque el gobierno mexicano insiste en que no existe una solicitud formal de extradición.

¿Qué es un juicio político y qué consecuencias puede tener?

El juicio político es un mecanismo constitucional mediante el cual el Congreso puede investigar y sancionar a altos funcionarios públicos por actos u omisiones graves que afecten el interés público o violen la Constitución.

Entre sus principales características destacan:

  • La Cámara de Diputados actúa como órgano acusador.
  • El Senado funciona como instancia juzgadora.
  • Puede derivar en destitución del cargo.
  • También contempla inhabilitación para ocupar cargos públicos.
  • No implica automáticamente una pena de prisión.

Aunque el juicio político tiene un carácter principalmente político y administrativo, sus conclusiones pueden derivar posteriormente en investigaciones penales si se detectan posibles delitos.

Para que prospere, el procedimiento requiere mayorías calificadas dentro del Congreso, por lo que su avance depende de acuerdos y respaldos legislativos amplios.

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