“No tengo que estarle dando explicaciones a nadie más que a mis hijos”, la respuesta de Ludwika Paleta al podcast donde se habló de rituales satánicos

Ludwika Paleta respondió con claridad a la polémica que surgió en redes sociales tras un episodio del podcast Penitencia. - (IG: @ludwika_paleta)

Ludwika Paleta reaccionó públicamente luego de ser cuestionada sobre la polémica surgida tras un episodio del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera. La actriz fue abordada por medios de comunicación tras la ola de especulaciones generadas en redes sociales a partir de declaraciones hechas por un interno identificado como “Beto”.

La controversia creció cuando usuarios comenzaron a vincular su nombre con acusaciones difundidas tras la publicación del episodio. Aunque el nombre de la actriz no fue mencionado de manera directa en el audio, distintas interpretaciones en redes derivaron en señalamientos y mensajes ofensivos.

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Ante el ruido mediático, la actriz respondió durante una alfombra roja a los medios de comunicación con firmeza y dejó clara su postura frente a los rumores que han circulado durante los últimos días.

La respuesta directa de Ludwika Paleta

La actriz aclaró que no conoce a quien generó las especulaciones vinculadas a su nombre en el podcast. - (Foto: Instagram)

Al ser cuestionada sobre las declaraciones realizadas por “Beto” dentro del podcast, Ludwika aseguró desconocer tanto al señalado como el contenido exacto de lo dicho.

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“Yo no conozco a esta persona, no sé qué se dijo en ese podcast”, expresó al responder sobre la controversia.

La actriz agregó que está acostumbrada a enfrentar especulaciones públicas y que su prioridad está lejos de responder cada señalamiento sin sustento.

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“Yo sé quién soy”, la frase que marcó postura

La actriz subrayó que sólo considera necesario responder ante sus hijos y no ante las especulaciones públicas sin fundamento. - (YouTube: Penitencia)

Durante su respuesta a medios, Paleta fue enfática al hablar sobre su tranquilidad personal frente a las versiones que circulan en plataformas digitales.

“Hay tantas cosas que se dicen sobre mí que uno tiene que decidir a quién le cree. Yo sé quién soy yo”, declaró.

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Además, aseguró que no considera necesario dar explicaciones más allá de su círculo cercano. “No tengo que estarle dando explicaciones a nadie más que a mis hijos”, sentenció.

El origen de la polémica digital

(Instagram)

El caso comenzó tras la difusión de un episodio de Penitencia, donde “Beto”, un interno de 36 años, relató presuntos vínculos entre figuras públicas y actos ilícitos.

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Aunque el nombre de Ludwika Paleta no se escuchó de manera abierta, usuarios en redes sociales comenzaron a especular que se trataba de ella, provocando ataques digitales.

Frente al acoso, la actriz compartió mensajes hostiles recibidos y publicó: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo. No a la violencia digital”, limitando comentarios para frenar la agresión.

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