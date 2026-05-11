Integrantes de una banda dedican corrido a militares en medio de la violencia en Sinaloa: “Culiacán también tiene cosas bonitas”

Foto: Captura de pantalla

En un gesto de agradecimiento por las acciones de seguridad que realizan de manera diaria elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de las Fuerzas Armadas en Sinaloa, los integrantes de Grupo Resguardo le dedicaron un corrido a un grupo de militares que patrullaban Culiacán.

Un hecho fuera de lo común ocurrió de manera reciente en la capital sinaloense, cuando los miembros de la banda fueron abordados por un grupo de militares que trataba de verificar que se encontraban bien.

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Y es que, desde septiembre de 2024, la entidad ha sido el centro de hechos violentos a causa de la disputa que mantienen las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa tras el secuestro y posterior entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, su exlíder.

Pese a tener que adaptarse a la militarización de su ciudad desde entonces, Christian, el acordeonista de la banda, detalló en entrevista con Infobae México que dedicaron su corrido como una forma de reconocer el trabajo que realizan para mantener la seguridad.

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Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con el músico, el objetivo fue transmitir un mensaje positivo tanto para los militares como para la comunidad, pues insistió en que su intención fue simplemente aportar algo bueno en medio de la adversidad.

“Yo respeto mucho a los señores militares y es como una parte de mí, como de darles las gracias. Yo sé que los militares andan haciendo su trabajo, les toca de repente andar en el calorón, andar sufriendo hambre, sed. Y fue como una manera de tratar de demostrarle a la gente que aquí en Culiacán pues hay gente buena y pues quisimos darle un momento de relajo a los militares”, comentó.

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Banda dedicó su corrido “El Burro Soplón”: esto es lo que dice

Los integrantes de la banda le dedicaron su corrido "El Burro Soplón" a los elementos del Ejército Mexicano como un gesto para agradecer su trabajo para mantener la seguridad en Sinaloa. Video: Grupo Resguardo

Los integrantes de Grupo Resguardo interpretaron el corrido de su autoría llamado “El burro soplón”, el cual narra la historia de unos militares que, en su búsqueda de personas dedicadas a actividades ilícitas en la sierra, solo encuentran un laboratorio y un burro amarrado.

Tras varios días, un militar de alto rango decide soltar al burro para que busque comida y agua, pero antes de dejarlo ir, le ordena a la tropa seguirlo, pensando que podría guiarlos hacia los responsables. Así, siguiendo la astucia del animal, logran dar con una persona involucrada en actividades ilegales.

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Al respecto, Christian dijo que aunque algunas personas creen que el protagonista es el burro, la intención del corrido es mostrar que, en esa ocasión “el ejército ganó”.

“Mucha gente decía que no era corrido para los militares, que era para un animal que es el protagonista de la historia. Pero no, pues yo pienso que es para una manera de demostrar que el ejército ahora ganó. O sea, la astucia de la persona de alto rango para decirle: ‘Ey, síguelo’”, explicó el músico.

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Militares solo permanecieron unos minutos y se retiraron

Sinaloa mantiene presencia de más de 13 mil elementos de la Defensa para mantener la seguridad. | X / @OHarfuch

Christian también dijo que los militares solo se acercaron para verificar que estaban bien, pero fue él quien les preguntó si podían cantarles una canción como agradecimiento.

El músico explicó que los elementos de la Defensa permanecieron un par de minutos y se retiraron, además de que se negaron a comer de la carne asada que tenían preparando y que se observa en el video.

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“Le cantamos esa canción y ya se estaban retirando y ya le dijimos: “Oiga, disculpe, ¿le podemos cantar otro pedacito?”. Y ya le cantamos otro pedacito, de hecho no fue ni la canción completa, fue media canción cuando ya los señores se despidieron y se fueron", detalló.

FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta abandonada con un grafiti que dice "Bienvenidos a Culiacán", en la que se encontraron seis cadáveres el viernes por la noche en el estado occidental de Sinaloa, en Culiacán, México. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Pese a la violencia y al despliegue de más de 13 mil elementos de la Defensa, Christian subrayó que la presencia militar se ha vuelto parte del paisaje cotidiano y que también le provoca seguridad debido al contexto en el que se encuentra el estado.

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Y es que la disputa del Cártel de Sinaloa ha provocado constantes ataques armados, desapariciones, secuestros, más de 3 mil homicidios y hallazgos de cuerpos sin vida en distintos municipios.

Christian reconoció que los hechos violentos en Sinaloa impactan a todos los sectores, pero destacó que, pese a las dificultades, la mayoría de las personas en Culiacán buscan salir adelante y mantener la esperanza.

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