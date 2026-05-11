Los devastadores efectos en México si el océano Atlántico perdiera su fuerza

El debilitamiento de la AMOC pone en riesgo la estabilidad climática global al favorecer cambios abruptos en las precipitaciones y el intercambio de humedad y energía entre hemisferios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC) experimente una pérdida significativa de fuerza ha movilizado a la comunidad científica internacional.

Este sistema de corrientes representa el motor oculto que regula el intercambio de calor y nutrientes entre los hemisferios, conectando regiones distantes del planeta a través de complejos flujos de agua cálida y fría.

PUBLICIDAD

El funcionamiento estable de la AMOC resulta esencial para mantener la regularidad de patrones climáticos en América, Europa y África. La circulación ayuda a distribuir tanto el calor como la humedad, además de sostener la productividad de los ecosistemas marinos y terrestres.

Sin embargo, el calentamiento global y la entrada masiva de agua dulce derivada del derretimiento de hielos polares están alterando el delicado balance de temperatura y salinidad que impulsa la AMOC.

PUBLICIDAD

El debilitamiento de la AMOC: hallazgos recientes

Recientes investigaciones publicadas en la revista Science Advances han modificado la perspectiva sobre el futuro de la AMOC.

Un estudio dirigido por el climatólogo Valentin Portmann, en el que participaron equipos científicos internacionales, calculó que la circulación podría debilitarse un 51% hacia fines de siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero permanecen en un nivel intermedio. Esta cifra supera ampliamente estimaciones previas, que rondaban el 32%.

PUBLICIDAD

Para determinar este nuevo escenario, los científicos aplicaron técnicas estadísticas avanzadas, como la regresión lineal regularizada por ridge, que permitieron comparar y corregir los resultados de modelos climáticos con datos reales de observación, especialmente en torno a la salinidad del Atlántico Sur.

De acuerdo con Portmann, “la estimación de un futuro debilitamiento de la AMOC es más severa de lo esperado”, situando el sistema en una zona crítica que requiere atención inmediata de los especialistas en clima y política pública.

PUBLICIDAD

Esta visualización satelital ilustra la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC), mostrando corrientes cálidas (rojas) y frías (azules) que fluyen por el Atlántico Norte, desde el Caribe hasta el Ártico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué implica para México una AMOC debilitada?

El debilitamiento de la AMOC presenta un riesgo para la estabilidad climática global. Según datos publicados en Science Advances, una reducción significativa de esta circulación podría provocar cambios abruptos en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, además de alterar el flujo de humedad y energía entre los hemisferios.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) señala que estos cambios afectarían los patrones de lluvias, la regularidad estacional y la disponibilidad de agua en regiones conectadas al Atlántico, además de elevar el nivel del mar en zonas costeras vulnerables.

PUBLICIDAD

En el caso específico de México, una AMOC debilitada modificaría directamente tanto el comportamiento del monzón mesoamericano como la dinámica de las corrientes en el Golfo de México. Así lo advierten especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y organismos oficiales encargados del estudio del cambio climático en el país.

El desplazamiento de los cinturones de lluvia hacia el sur reduciría la cantidad y consistencia de las precipitaciones estivales sobre el territorio mexicano.

PUBLICIDAD

Esto pondría en riesgo la viabilidad de los cultivos de temporal —que dependen casi exclusivamente de la lluvia estacional— y dificultaría la recarga de acuíferos esenciales para el consumo humano y la producción agropecuaria.

Al mismo tiempo, los modelos climáticos anticipan ascensos inusuales en el nivel del mar.

PUBLICIDAD

Estas proyecciones, difundidas por la NOAA y respaldadas por estudios recientes en Science Advances, subrayan la vulnerabilidad de México ante un escenario de debilitamiento acelerado de la AMOC.

Consecuencias para la agricultura

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias han advertido que el país ya enfrenta una disminución en la productividad agrícola, atribuible al aumento de las temperaturas mínimas nocturnas y al cambio en la amplitud térmica.

PUBLICIDAD

Si el debilitamiento de la AMOC se consolida, estas tendencias podrían intensificarse, generando reducciones de hasta el 40% en los rendimientos de cultivos básicos como el maíz y el sorgo, y afectando aún más a productos como el arroz y la soya.

La reducción de lluvias y el aumento de las temperaturas también incrementarían la frecuencia e intensidad de las sequías. Esto, a su vez, podría provocar el abandono de tierras agrícolas en regiones tradicionalmente productivas y aumentar la presión migratoria tanto interna como externa, desplazando a millones de personas que dependen directamente del campo para sobrevivir.

Una reducción significativa de la circulación atlántica podría provocar sequías más severas, pérdida agrícola y ascenso del nivel del mar en México, amenazando tanto ecosistemas como actividades esenciales para la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos sobre los ecosistemas marinos y el nivel del mar

El comportamiento de las corrientes del Golfo de México, como la Corriente del Lazo, está estrechamente vinculado al estado de la AMOC.

Un flujo más débil de estas corrientes reduciría el transporte de calor hacia el norte, generando un estancamiento térmico en las aguas someras del litoral mexicano.

Esta situación favorece la formación de remolinos cálidos que pueden intensificar la fuerza de los huracanes que se desarrollan en el Caribe y el Golfo, aumentando el riesgo de impactos severos en las zonas costeras.

Por otro lado, una AMOC más lenta puede alterar la topografía superficial del océano, relajando la pendiente generada por las corrientes y permitiendo que el agua se acumule en la costa.

Modelos recientes muestran que el nivel del mar podría aumentar entre 50 y 100 centímetros en el litoral mexicano, agravando la exposición de ciudades, humedales y acuíferos a inundaciones y a la intrusión salina.

Desafío para las políticas públicas y la gestión del riesgo

El gobierno mexicano, a través de sus instituciones científicas y ambientales, reconoce la urgencia de actualizar las estrategias de adaptación ante el cambio climático.

Documentos oficiales, han identificado la vulnerabilidad de los sectores agrícola, hídrico y costero ante escenarios de cambio global acelerado.

Sin embargo, los recientes hallazgos sobre la posible magnitud del debilitamiento de la AMOC sugieren que las políticas públicas deben reconsiderar los parámetros de riesgo y fortalecer el monitoreo oceánico y meteorológico en tiempo real.

La coordinación entre la academia, los centros de investigación y las autoridades gubernamentales será clave para diseñar escenarios regionalizados y estrategias de adaptación que incluyan la reubicación de infraestructuras críticas, el desarrollo de cultivos resistentes y la protección de los recursos hídricos y costeros.

El aumento de remolinos cálidos en el Caribe y el Golfo puede intensificar huracanes y elevar el riesgo de daños en zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y desafíos

La posibilidad de que el Atlántico pierda hasta la mitad de su fuerza circulatoria representa un escenario de alta incertidumbre, pero con impactos potencialmente disruptivos para el clima, la economía y la sociedad mexicana.

La ciencia señala que la preparación y la capacidad de respuesta deben anticipar cambios en los patrones de lluvia, la seguridad agroalimentaria y la gestión de riesgos costeros.

Los próximos años serán decisivos para afinar los modelos predictivos y traducirlos en acciones concretas que permitan a México responder a un contexto climático cada vez más volátil.