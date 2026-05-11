BTS en México: la SSC detiene a 30 personas por reventa de boletos durante la gira “ARIRANG 2026”

BTS cerró con éxito sus tres conciertos en México. (OCESA K-pop)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó la detención de 30 personas, entre ellas 13 menores de edad, por la posible reventa de boletos y de dos más por robo de teléfonos celulares durante la gira “BTS WORLD TOUR ARIRANG 2026” en el estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

El despliegue de seguridad se mantuvo durante los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofreció este 7, 9 y 10 de mayo. En total, los oficiales detuvieron a 14 personas el 7 de mayo, a 10 el día 9 y a seis más el 10, quienes presuntamente ofrecían boletos a precios superiores a los de taquilla, algunos de ellos apócrifos. “Se aseguraron boletos y se pusieron a disposición del juez cívico a 30 personas, 13 con antecedentes por la misma falta cívica”, indicaron voceros de la SSC.

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Durante el primer concierto, la policía también detuvo a un hombre de 33 años y a una menor de 16, señalados por asistentes como responsables de robo de celulares en las inmediaciones de la puerta seis, tras lo cual se recuperaron dos dispositivos. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, tras la lectura de sus derechos.

El grupo K-pop ofreció tres presentaciones en el Estadio GNP. (Ocesa K-pop)

Más de 180,000 boletos vendidos y una promesa para 2027

La demanda superó la oferta: la gira “ARIRANG” vendió más de 180,000 boletos en las tres fechas en el GNP Seguros, pero resultaron insuficientes. Miles de seguidores, identificados como ARMY, se congregaron en las inmediaciones del recinto con la esperanza de conseguir una entrada.

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Durante el último concierto, Suga, integrante de BTS, se dirigió al público y preguntó: “¿Por casualidad hay algún estadio aún más grande aquí en México? Entonces, la próxima vez que vengamos, ¡tenemos que presentarnos en ese lugar!”

El comentario encendió las redes sociales, donde el ARMY mexicano pidió que el grupo se presente en el recinto más grande del país, el Estadio Azteca, con capacidad para más de 87,000 personas.

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La demanda superó la oferta: la gira “ARIRANG” vendió más de 180,000 boletos en las tres fechas en el GNP Seguros. (IG/@uarmyhope)

Suga reiteró su interés en regresar a México: “He escuchado que fuera, al igual que aquí dentro, hay muchos fans de ARMY presentes”.

Esta declaración fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró tras recibir al grupo en Palacio Nacional que “tienen las puertas abiertas para presentarse en el lugar que elijan”.

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La SSC mantuvo el operativo hasta el final del desfogue del estadio, mientras la Subsecretaría de Control de Tránsito agilizó la vialidad sobre las principales avenidas cercanas al recinto.