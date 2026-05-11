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Roberto Gómez Fernández aclara si Florinda Meza y Lucía Méndez lo han llevado a tribunales por ‘Sin querer queriendo’

Meza definió el proyecto como un “melodrama vulgar” que solo existía en la imaginación de los hijos de Chespirito

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La serie de HBO Max ha sido un éxito en audiencia y un impacto demoledor a la imagen pública de Florinda Meza, viuda de Chespirito.
La serie de HBO Max ha sido un éxito en audiencia y un impacto demoledor a la imagen pública de Florinda Meza, viuda de Chespirito. (Infobae México / Jovani Pérez)

Roberto Gómez Fernández, una de las mentes creativas de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, negó haber sido demandado por Florinda Meza u otras figuras públicas que externaron su rechazo por la forma en la que fueron representados en la ficción.

Sin querer queriendo, serie basada en las memorias del escritor y comediante Roberto Gómez Bolaños, se estrenó a mediados de 2025 en HBO.

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La historia escrita por Paulina y Roberto Gómez Fernández se centra en los inicios de Chespirito en la comedia y cómo el éxito de los programas El Chapulín Colorado y El Chavo del 8 coincidió con el fin de su matrimonio con Graciela Fernández.

Florinda Meza, quien de acuerdo con fuentes cercanas a los Gómez Fernández recurrió a vías legales para impedir el estreno de la serie, definió el proyecto como “melodramas vulgares que solo existen en su imaginación”.

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Paulina Fernández, productora de ‘Sin querer queriendo’, reaccionó a recientes expresiones de la actriz, quien definió la bioserie como un “melodrama vulgar”.
Paulina Fernández, productora de ‘Sin querer queriendo’, reaccionó a recientes expresiones de la actriz, quien definió la bioserie como un “melodrama vulgar”. (Fotos: YouTube)

Hijo de Chespirito niega demanda de Florinda Meza

Meza, viuda de Gómez Bolaños, inició un romance extramarital con el comediante a finales de los años 60. Además de la versión personal de Roberto y Paulina sobre el amorío de su padre, la serie representó un golpe para la imagen pública de la actriz.

En la ficción, Florinda Meza —representada como “Margarita Ruiz” por restricciones legales) tiene un rol clave en la salida de Carlos Villagrán y Ramón Valdés, actores clave del programa.

En entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Roberto Gómez Fernández indicó que no ha sido notificado de un proceso legal. “No, afortunadamente”, zanjó.

Escena de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo.
Sin aludir directamente a Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, Paulina Dávila reconoció que todos anticipaban que la historia dividiría opiniones. (Foto: @paulina da_, Instagram)

Visiblemente incómodo por la pregunta, el productor destacó que prefería no abordar esos temas en público; sin embargo, subrayó que ni él ni su hermana han sido notificados y que, por el contrario, ya trabajan en un proyecto alterno, centrado en la vida de Ramón Valdés.

Al margen de las críticas que hizo Florinda Mesa a la serie, la actriz Lucía Méndez también externó su molestia con los hijos de Chespirito por incluir en la historia una relación amorosa entre ella y Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa.

En entrevista con Adela Micha, la cantante confirmó su relación y definió al “Tigre” como un gran amor: “De alguna forma no era tan fácil, era el patrón, yo era muy jovencita, me daba miedo, era imponente”.

En el episodio final de Sin querer queriendo, Ramón Valdés organiza un encuentro con Chespirito para comunicarle que ha tomado la decisión de irse
En el episodio final de Sin querer queriendo, Ramón Valdés organiza un encuentro con Chespirito para comunicarle que ha tomado la decisión de irse. (YouTube)

¿De qué tratará la serie de Ramón Valdés?

Roberto Gómez Fernández explicó que no podía revelar muchos detalles de la serie. No obstante, adelantó que no será una historia biográfica.

Al igual que Sin querer queriendo, la producción busca explorar una faceta desconocida del actor, integrante de una de las dinastías más relevantes del cine y la televisión mexicanos: “Es ficción, o sea, no es historia de Ramón Valdés, es ficción del personaje de Don Ramón en una circunstancia diferente a como la gente la conoce. Y está muy interesante”, indicó.

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