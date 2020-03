“Señor presidente, Martín Vizcarra, por favor, le pedimos su ayuda. Somos 400 peruanos varados acá en Cancún y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo volver a nuestro país. Usted es la única persona que nos puede facilitar esto. Le pedimos un puente aéreo o alguna manera de poder regresar”, indica uno de los pasajeros, quien indicó que el grupo de siente “totalmente desprotegido” al no saber cuál es el procedimiento en esta situación.