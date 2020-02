“Ellos se están metiendo a nuestra casa y eso no es correcto, por eso el Cártel de Sinaloa no va a dejar que eso pase, aquí en Aguascalientes tenemos años con la plaza tranquila, municipales no se mueran por pendejas (os) como Teresa Jiménez Esquivel y Alfonso Ruvalcaba Jiménez, y la gente que no entienda eso y que apoyo a los que dicen ser CJNG son los que deben temblar” [sic].