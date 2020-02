Sin embargo, esta versión fue corregida por el propio Feuer, en otro mensaje de Twitter, en donde aclara: “Mi punto no fue que estos acusados ​​habrían sido liberados (excepto quizás por Jorge) sino que ya no están bajo custodia de la prisión y no sabemos dónde están porque casi todo sobre ellos está sellado. La confusión, diría, proviene de la opacidad de los archivos”.