“El tema de la ‘campañita’ de Un Día Sin Nosotras... A lo mejor me falta sensibilidad, a lo mejor es falta de inteligencia y comprensión mía para entender qué tiene que ver no trabajar un día completo con resolver el problema de la violencia contra las mujeres. Si alguien me lo explica, lo entiendo. Tengan la seguridad de que nadie trabajaría, ni los hombres tampoco, para poder sacar la causa”, aseguró.