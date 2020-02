Por lo que es necesario tomar acciones de prevención y atender al sistema inmunológico de las personas que tienen mayor riesgo. “No nos agobia la presencia de un virus, nos agobia la presencia de elementos que ocasionen que ese virus sea más agresivo en un individuo. Si tengo una respuesta inmunológica correcta, el virus no me hará nada”, dijo el experto miembro de la Academia Mexicana de Pediatría.