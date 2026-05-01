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Adiós a los vidrios polarizados: habrá multas de hasta 13 mil pesos entran en vigor en mayo 2026

La medida busca reforzar la seguridad y mejorar la visibilidad en vehículos

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La medida busca reforzar la seguridad y mejorar la visibilidad en vehículos
La medida busca reforzar la seguridad y mejorar la visibilidad en vehículos

Desde mayo de 2026, entra en vigor un endurecimiento en las normas de tránsito relacionadas con el uso de vidrios polarizados en distintas entidades del país. La medida establece una prohibición general de películas que reduzcan la visibilidad en más de un 20 por ciento en ventanas laterales y traseras, lo que impacta directamente a miles de automovilistas que utilizan este tipo de modificaciones.

El objetivo central de esta regulación es mejorar las condiciones de seguridad pública, facilitar la identificación de ocupantes dentro de los vehículos y reducir riesgos asociados a la conducción en condiciones de baja visibilidad, como durante la noche o en lluvia intensa.

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Multas de hasta 13 mil pesos y aplicación inmediata

Las sanciones por incumplir esta normativa pueden alcanzar hasta 110 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, cerca de 13 mil pesos. Estas multas podrán ser aplicadas directamente por elementos de tránsito y policías municipales durante operativos viales.

En el estado de Hidalgo, reglamentos similares ya se aplican desde abril de 2026, con sanciones que van desde los 350 hasta los 13 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del tipo de alteración detectada en los cristales del vehículo.

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Infografía sobre nuevas reglas de polarizado en México: coches, policías, límite de 20% de opacidad, multas y excepciones médicas.
Desde mayo de 2026, nuevas reglas en México prohíben vidrios polarizados con más del 20% de opacidad, imponiendo multas de hasta 13 mil pesos, con excepciones solo por justificación médica

Excepciones: solo con justificación médica

A pesar de la prohibición general, la normativa contempla excepciones estrictas para personas con condiciones médicas que requieren protección adicional contra la luz solar.

Entre los casos considerados están enfermedades como el lupus eritematoso sistémico o el xeroderma pigmentoso, así como padecimientos que generen sensibilidad extrema a la luz.

Para obtener el permiso, los conductores deberán tramitar una autorización ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México —en el caso de la Ciudad de México— o ante autoridades equivalentes en otros estados.

Requisitos principales:

  • Certificado médico que justifique el uso
  • Documentación oficial del vehículo
  • Identificación del solicitante
  • Pago de derechos administrativos

Operativos, riesgos y recomendaciones

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, se prevé un incremento en los operativos de revisión vehicular. Las autoridades buscarán verificar el cumplimiento del nivel de transparencia permitido en los cristales.

Especialistas advierten que muchos polarizados disponibles en talleres no cumplen con la normativa vigente, lo que podría derivar en sanciones inmediatas para los conductores que los utilicen sin verificar sus especificaciones.

Además, el impacto económico de estas multas es significativo. Una sanción máxima de 13 mil pesos representa más de dos meses del apoyo otorgado por la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que evidencia la severidad de la medida.

Un policía municipal revisa a un conductor en un coche oscuro con la ventanilla abierta en una calle con tráfico; otro agente y un cartel de "Operativo Vial" son visibles.
Un agente de la policía municipal revisa a un conductor en un vehículo durante un operativo vial por la nueva normativa de vidrios polarizados, que impone multas desde mayo de 2026

Lo que debes tener en cuenta

  • El uso de vidrios polarizados queda restringido si excede el 20 por ciento de opacidad.
  • Las multas pueden llegar hasta los 13 mil pesos.
  • Solo se permite el polarizado con autorización médica oficial.
  • Los operativos serán más frecuentes desde mayo de 2026.

La regulación marca un cambio importante en las políticas de movilidad y seguridad vial en México. Para los automovilistas, el mensaje es claro: verificar el estado de sus vehículos y cumplir con la normativa será clave para evitar sanciones elevadas en los próximos meses.

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