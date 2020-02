Y agregó: “Si el sistema inmunológico no reconoce el virus como un intruso, este penetra e invade células, secuestrándoles a ellas su propia maquinaria de replicación y comenzando a fabricar muchas copias virales que las destruyen. De no ser detenido por el sistema de defensas continuara invadiendo más células del organismo. Este es el proceso de una infección. Un virus que aparenta ser diferente a otros que han estado corrientemente infectando al huésped tiene ventajas y más chances de invadir y causar infección, ya que no se dispone de una inmunidad preexistente en forma de anticuerpos. Algunos microorganismos han llegado a invadir nuevas especies, como de un animal hacia un humano. Esto se denomina ‘salto en la barrera de especies’”.