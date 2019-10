“Yo creo que tiene un mensaje a nivel familiar, a nivel personal que tiene ese empoderamiento de la mujer para que no se doblegue porque está en una constante lucha y también sale adelante. (El empoderamiento del personaje) fue lo que de alguna manera me llamó, porque con este personaje, justamente lo que se pretende es eso no caer en una ola del feminismo, sino de hacerle ver a la mujer la posibilidad que tiene de salir adelante en diferentes aspectos y facetas de su vida", dijo.