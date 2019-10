“Te juro que ya por primera vez, por más que yo lo haya dicho en algunas ocasiones, ya no me enfoco en lo que dicen alrededor de mí. Ya le puse ese filtro, ya le puse esa barrera, de lo que sí importa y de lo que no importa. Y de verdad no sabes, siento que se me cayó un peso de encima como si estuviera cargando algo muy pesado y de verdad yo lo vi en ‘El Dragón’ cuando estaba viendo mi trabajo y estaba analizando las cosas por qué mi trabajo se ve afectado”, agregó.