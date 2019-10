El ex presidente Vicente Fox Quesada opinó sobre la sorpresiva salida del periodista Carlos Loret de Mola de Televisa. Insinuó que se debe a una exigencia que tiene origen en la presidencia de México. “Me huele a despido e intuyo de donde vino la orden. Ánimo Carlos la lucha es por México, no por puestos ni dinero. Eres un gran ejemplo”, escribió el ex mandatario en un mensaje publicado en Twitter.