Ya no saben por dónde y cómo.

Uno, López asegura no habrá impuestos, el otro Arturo Herrera no para de empujar impuestos.

Todo a la deriva, la economía cayendo y los empleos desaparecen.

No hay presidente, no hay estrategia, no hay resultados.

Solo, circo maroma y teatro!! https://t.co/ZoCWdxrorz