Mediante un comunicado dado a conocer mediante sus redes sociales, el líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Mario Delgado, detalló que la liberación procederá bajo ciertas condiciones, como que no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 de la Constitución.