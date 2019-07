Castañeda, consejera del Instituto Nacional Avícola, acentuó que la principal razón para descartar el uso de hormonas en los pollos es la económica, "no son costeables". Además, en un ciclo de vida largo de esta ave, que es de escasas 10 semanas, no habría tiempo suficiente para que las hormonas tuvieran efecto, así que su uso no reportaría beneficio alguno.