Sobre pagar su propia seguridad, el ex presidente aseguró que sus ingresos actuales no le permiten "pagar los servicios de seguridad que, dada la dimensión del riesgo" su familia y el requieren. De acuerdo con él, no cuenta con la solvencia económica para hacer frente a tal gasto, pues además de tener ingresos variables e inciertos, aseguró que nunca se enriqueció en el desempeño de su cargo.