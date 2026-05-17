México

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 17 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
Google icon
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

El cruce fronterizo entre Tijuana, en Baja California y SanDiego, California, en Estados Unidos, es uno de los más transitados del planeta y las condiciones en las garitas impactan cada día a miles de personas.

Desde largos tiempos de espera hasta mejoras en infraestructura, la situación en las garitas puede cambiar significativamente, afectando tanto a viajeros frecuentes como a transportistas comerciales.

PUBLICIDAD

A continuación, presentamos un análisis actualizado del estado de las principales garitas de Tijuana: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este domingo 17 de mayo.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en GaritasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Masacre en Puebla: asesinan a 10 integrantes de una familia a balazos, entre ellos una menor de edad

La agresión se llevó a cabo dentro de una vivienda del municipio de Tehuitzingo

Masacre en Puebla: asesinan a 10 integrantes de una familia a balazos, entre ellos una menor de edad

Morena convoca a manifestación frente al Congreso de la CDMX por visita de Ayuso

Juventudes Morena CDMX llama a un “Grito por la Soberanía” este lunes 18 de mayo a las 11:00 hrs frente al Congreso capitalino en Donceles, Centro Histórico

Morena convoca a manifestación frente al Congreso de la CDMX por visita de Ayuso

Martha Figueroa asegura que Luis Miguel está bien y califica los rumores como “fake”

La periodista aseguró haber hablado con gente cercana al cantante y negó que exista una emergencia médica relacionada con el intérprete

Martha Figueroa asegura que Luis Miguel está bien y califica los rumores como “fake”

Los mejores ejercicios para marcar el abdomen, según especialistas

Expertos en entrenamiento físico señalan que ciertos ejercicios son clave para trabajar el abdomen y recomiendan combinarlos con actividades aeróbicas y ajustar la alimentación para favorecer la definición muscular

Los mejores ejercicios para marcar el abdomen, según especialistas

Folio de la Beca Rita Cetina 2026: cómo utilizar el nuevo buscador de estatus para saber si fui aceptado en el programa

Por otra parte, la entrega de tarjetas del Bienestar para estos beneficiarios de primaria se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio

Folio de la Beca Rita Cetina 2026: cómo utilizar el nuevo buscador de estatus para saber si fui aceptado en el programa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de mayo: alerta SSC por fraudes con carreras deportivas falsas en CDMX

Estos serían los beneficios que obtendrían Los Chapitos en caso de entregarse a la justicia de EEUU

Investigación de exfuncionarios de Sinaloa no ponen en riesgo a gobierno estatal, señala Yeraldine Bonilla

Caen tres adolescentes armados y con droga en Culiacán: llevaban un fusil SCAR, una ametralladora M249S y un rifle tipo AK-47

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa asegura que Luis Miguel está bien y califica los rumores como “fake”

Martha Figueroa asegura que Luis Miguel está bien y califica los rumores como “fake”

Jorge D’Alessio explota tras rumores de romance luego de su separación con Marichelo

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

DEPORTES

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México

Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca

Qué sistema táctico usará México en el Mundial 2026 y cómo funciona explicado paso a paso