Agregó, "Por eso la disciplina en el gasto, por eso el bajar los sueldos de los de arriba, que ya no haya sueldos, como los que había, de 700 mil pesos mensuales, que ya nadie gane más que el presidente, que no haya lujos en el gobierno, aviones, que no los tiene ningún jefe de Estado en el mundo, que ya no se utilicen los helicópteros, que ya no haya más helicópteros para trasladar a funcionarios, que se usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf, que se acabe toda la parafernalia, que sea un gobierno austero.".