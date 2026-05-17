Estos serían los beneficios que obtendrían Los Chapitos en caso de entregarse a la justicia de EEUU

Los Chapitos es una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo Guzmán (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Hace unos días, el diario estadounidense Los Ángeles Times dio a conocer que los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, Iván Archivaldo Y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del narcotraficante mexicano detenido en Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple una condena de cadena perpetua, estaban en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para entregarse y de esa manera, obtener ciertos beneficios.

Según el reporte del medio, Los Chapitos llevarían, al menos, un año platicando sobre el tema con EEUU.

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Además, se detalla que los hermanos estarían esperando conocer el desenlace judicial de sus medios hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, antes de tomar una decisión definitiva.

¿Cuáles serían los beneficios que obtendían Los Chapitos al aceptar un acuerdo con autoridades de EEUU?

De acuerdo con los periodistas José Luis Montenegro y Jesús Lemus, Los Chapitos obtendrían diversos beneficios al aceptar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y entregarse.

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José Luis Montenegro es un periodista especializado en narcotráfico. (Foto: X@montenegrojluis)

En su podcast Narco Mundo, los periodistas y escritores tocaron el tema, en donde mencionaron algunos indicios de esta posible negociación, entre ellos, que, el pasado mes de abril, la corte del Distrito Norte en Illinois marcó como no fugitivos a Iván Archivaldo y a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, con lo que la jueza de control de esa corte, Sharon Johnson Coleman, anticipó esa presunta negociación.

Ovidio y Joaquín Guzmán López están siendo juzgados en esa corte y es muy probable que se homologue la acusación de la corte del Distrito sur de Nueva York que tienen los dos Chapitos libres.

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Según lo narrado por ellos, en caso de entregarse, Iván Archivaldo y su hermano recibirían beneficios, como una pena de entre cinco y máximo 10 años de prisión, obtener la residencia norteamericana, se quedarían con una gran parte del dinero que han amasado, producto de la venta de drogas y otros delitos, se llevarían a Estados Unidos a sus familias.

“Están por sentarse en ese banquillo, tener una vida como norteamericanos, colaborar en los juicios venideros y parece ser que los únicos afectados van a ser el gobierno mexicano y toda la horda de sinaloenses políticos, sinaloenses que se atrevieron a pactar con ellos, no sabiendo que Los Chapitos tienen fama de traicioneros”, señaló el periodista José Luis Montenegro.

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Cabe destacar que las autoridades de Estados Unidos ofrecen 10 millones de dólares a quien proporcione información que lleve a la detención de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, quienes tienen múltiples acusaciones en ese país, como tráfico de fentanilo, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.