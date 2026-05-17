Morena convoca a manifestación frente al Congreso de la CDMX por visita de Ayuso

La llegada de la presidenta madrileña y los homenajes históricos reconfiguraron el escenario político local, impulsando manifestaciones que evidencian la sensibilidad sobre la autonomía y la influencia internacional en asuntos internos. (Infobae-Itzallana)

Las Juventudes Morena de la Ciudad de México convocaron a una manifestación pacífica para este lunes 18 de mayo a las 11:00 horas, con punto de concentración frente al Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle Donceles, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el Centro Histórico.

La movilización, denominada “Grito por la Soberanía”, se enmarca en el debate político que generó la reciente visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y la polémica participación de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en los actos que acompañaron esa gira. En la convocatoria difundida por las juventudes del partido, aparecerían imágenes de ambas funcionarias con los ojos tachados.

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El detonante: Ayuso, Rojo de la Vega y el homenaje a Hernán Cortés

La visita de Díaz Ayuso a México a principios de mayo no pasó inadvertida. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantuvo un encuentro institucional con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, con quien firmó una “carta de la amistad”, en la que se reconocen los lazos entre “dos naciones, ciudades y pueblos hermanos” que caminan juntos desde el “cariño especial por gobernar con la misma perspectiva de la libertad, la democracia y la participación de la gente”.

Posteriormente, ambas funcionarias participaron en un homenaje a Isabel la Católica y Hernán Cortés, realizado en el Frontón México, luego de que se suspendiera la ceremonia prevista originalmente en la Catedral Metropolitana.

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El episodio encendió la discusión política. El Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México cuestionó las decisiones de Rojo de la Vega y preguntó públicamente si la alcaldesa sabía por qué la gente se enoja “cuando una alcaldesa le rinde pleitesía al que mandó quemarle los pies” a Cuauhtémoc, el tlatoani mexica que da nombre a su demarcación.

(IG-@juventudesmorena.cdmx)

Sheinbaum también reaccionó

La polémica escaló hasta la presidencia de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “fallida” la visita de Díaz Ayuso y se pronunció por saber quién la trajo al país, señalando al Partido Acción Nacional como el responsable de haberla invitado.

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Durante su estancia, Díaz Ayuso advirtió a estudiantes y líderes empresariales en Ciudad de México que “las cadenas del socialismo” estarían provocando la muerte de la democracia en México y en España, señalando a Morena como responsable de esa supuesta decadencia.

La tensión también cruzó el Atlántico: la polémica creció cuando la Comunidad de Madrid acusó al gobierno mexicano de intentar boicotear la participación de Ayuso en los Premios Platino Xcaret, celebrados en la Riviera Maya, aunque el Grupo Xcaret negó públicamente haber recibido amenazas o instrucciones por parte del gobierno federal.

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Finalmente, Díaz Ayuso canceló el resto de su gira institucional por México y regresó anticipadamente a España, suspendiendo su visita a Monterrey donde tenía previstas reuniones con empresarios.

La llegada de la presidenta madrileña y los homenajes históricos reconfiguraron el escenario político local, impulsando manifestaciones que evidencian la sensibilidad sobre la autonomía y la influencia internacional en asuntos internos

La manifestación de este lunes

La convocatoria de Juventudes Morena CDMX llama a concentrarse este lunes 18 de mayo a las 11:00 horas frente al Congreso local en Donceles, Centro Histórico, en lo que describen como una movilización pacífica en defensa de la soberanía nacional.

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Los organizadores enmarcan la protesta como un rechazo a lo que califican como injerencia de figuras de la derecha extranjera en los asuntos internos de México, así como a la participación de funcionarias locales de oposición en esos actos.

Hasta el momento, ni la alcaldía Cuauhtémoc ni Alessandra Rojo de la Vega han emitido pronunciamiento sobre la convocatoria de la manifestación.

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