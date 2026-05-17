Qué sistema táctico usará México en el Mundial 2026 y cómo funciona explicado paso a paso

El tricolor se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa en la Copa del Mundo, donde buscará hacer historia frente a su afición en casa. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El estilo de juego de Javier “El Vasco” Aguirre desde que tomó el mando de la selección mexicana en 2024 ha generado opiniones divididas entre el público, ya que algunos no comparten su manera de jugar priorizando el orden defensivo sobre el espectáculo ofensivo.

Sin embargo, es una realidad que esta forma de jugar ha llevado a los equipos del Vasco a conseguir logros importantes en el futbol europeo, llevando tanto al Osasuna como al Mallorca a una final de la Copa del Rey e incluso durante su etapa con los rojillos, clasificó a los de Pamplona a la fase previa de la UEFA Champions League en el 2006.

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La gran interrogante sobre los equipos de Javier es qué tanto funciona ese sistema en una selección como la del tricolor. Aunque le ha dado resultados dirigiendo clubes de mitad de tabla hacia abajo en Europa, también es cierto que en las dos ocasiones en que asumió el mando de México en un Mundial ha fracasado.

Sistema táctico de Javier Aguirre

El Vasco trabaja constantemente con su clásico 4-3-3. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Desde su debut frente a Nueva Zelanda, el 4-2-3-1 que implantó Javier “El Vasco” Aguirre se ha convertido en la identidad del equipo durante su etapa al frente del tricolor.

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Cuando el equipo posee el balón y progresa con criterio, ese dibujo puede abrirse y funcionar como un 4-3-3 más ofensivo, con un punta sostenido por dos extremos.

La defensa suele armarse alrededor de una pareja central casi fija, formada por César Montes y Johan Vásquez, ambos con recorrido en el fútbol europeo; su experiencia aporta solidez aérea y lectura táctica.

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El principal punto de análisis, es quién acompañará a la zaga defensiva en la banda de la derecha, ya que según el rival, Aguirre alterna a Israel Reyes cuando espera un adversario más ofensivo, mientras que en duelo contra rivales de menor calibre apuesta por un carrilero con mejor llegada al ataque como es el caso de Jorge Sánchez.

Cuando el rival toma la iniciativa, el planteamiento se repliega y el 4-2-3-1 se transforma en un 4-5-1 compacto, donde los extremos retroceden para tapar carriles y el equipo se convierte en un bloque de tamaño medio, donde la solidez defensiva se convierte en la prioridad principal.

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En los duelos ante Portugal y Bélgica quedó más claro el plan de juego que se utilizará en el mundial ante selecciones de jerarquía, donde la presión y recuperación alta serán fundamentales para conseguir un buen resultado.

Posible once titular de México en la inauguración

El arquero de Chivas apunta para ser el titular del equipo de Javier Aguirre en el Mundial 2026. (IG Raúl Rangel)

A falta de menos de un mes para que comience el Mundial 2026, aquí te presentamos cuál puede ser el parado táctico de México para la inauguración vs Sudáfrica:

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Raúl Rangel o Guillermo Ochoa

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira o Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Obed Vargas, Orbelín Pineda, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Raúl Jiménez

Seguramente el Vasco apostará por un lateral con mucha mayor incorporación al ataque que Israel Reyes, debido a que los Bafana Bafana no son un equipo que vaya a buscar atacar y menos como visitantes.

La principal incógnita está en el centro del campo, donde todo depende de la recuperación total de Edson Álvarez tras su lesión, ya que él o Lira cumplirán la función del mediocampista de contención, además de decidir quién acompañará a uno u otro en una alineación con tres jugadores en esa zona del terreno de juego.

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